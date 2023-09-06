Азербайджан-ЕС: от энергетического партнерства к стратегическим отношениям

Автор: Эмин Севдималиев

Среди большого количества политических новостей, которые вышли на первый план в прошедшие недели, зачастую теряются экономические новости. Но это весьма несправедливо, так как эти новости указывают на актуальные тенденции, тренды и общую стратегию, которая иллюстрирует желаемую схему развития отношений Азербайджана с иностранными государствами.

В частности, две важные новости, а точнее заявления высокопоставленных чиновников европейских стран заслуживают более детального рассмотрения. В первую очередь, читателям может быть интересна развивающаяся позиция Венгрии в отношении азербайджанских энергоресурсов.

Государственный секретарь Венгрии по общественной дипломатии и связям с общественностью Золтан Ковач высказал интересную позицию о том, что ЕС должен поддержать расширение поставок газа из Азербайджана.

В своей публикации в социальных сетях он написал: "Министр иностранных дел Сийярто заявил, что Брюссель утратил свое право влиять на источники природного газа в Венгрии из-за своего отказа финансировать расширение энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул необходимость диверсификации источников энергии и важность начала поставок газа из Азербайджана. Он отметил недостаточный потенциал инфраструктуры Юго-Восточной Европы и призвал Европейский союз поддержать расширение поставок".

Второе заявление, которое интересно в контексте роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы, было сделано в Греции. Заместитель министра иностранных дел Греции по экономической дипломатии Костас Фрагояннис отметил жизненную важность Трансадриатического трубопровода (TAP) для обеспечения энергетической безопасности страны.

Для Венгрии и Греции проблема энергобезопасности является одной из важнейших, учитывая их доступ к ресурсам и существующие структурные ограничения в международной политике.

Почему это важно?

Эти заявления очень важны для Баку, так как указывают на то, что текущая ситуация с энергобезопасностью в ЕС далека от оптимальной. С момента возникновения структурных изменений во внешней политике блока вопрос энергобезопасности стал экзистенциальным, от которого зависит благосостояние людей и развитие экономик стран ЕС. Каждая историческая эпоха может быть охарактеризована ресурсом, который является необходимым для развития и укрепления влияния. Такими ресурсами в разные времена были сталь, нефть, уголь. Сегодня одним из важнейших показателей развития является энергобезопасность. Способность предложить Европе критически необходимые ресурсы - одна из многих причин, по которой Азербайджан стал более весомым партнером для Европы.

Вторая причина заключается в том, что экономический рост европейских стран кореллирует с их энергобезопасностью. Без обеспечения должного ее уровня затрудняется производство продукции и работа сферы услуг, что в итоге, приводит к урону для экономик стран. Сложность ситуации для ЕС заключается еще и в том, что замедление роста маленьких европейских стран отразится и на крупных членах блока, что может поставить под угрозу развитие ЕС.

Европы очень заинтересована в обеспечении своей энергобезопасности, поэтому расширение сотрудничества с Азербайджаном является весьма выгодной перспективой для обеих сторон. И если с заинтересованностью Баку все очевидно, то поводы у Европы для заинтересованности в расширении сотрудничества с Азербайджаном весьма серьезные.

Почему Европе так интересны азербайджанские ресурсы?

Несколько факторов диктуют интерес Европейского Союза к азербайджанским ресурсам.

То, что Азербайджан умеет общаться со странами ЕС на "языке", понятном странам блока, является одной из важнейших причин. Современная история Европы уходит корнями в эпоху после окончания Второй мировой войны. Для предотвращения повторения ужасов двух мировых войн европейские страны приняли альтернативную философию международного взаимодействия - коммерческий либерализм, главным элементом которой является торговое взаимодействие между странами. В результате Европейский Союз стал одним из влиятельнейших игроков на мировой арене, сумев объединить около 30 стран с различными целями, позициями и интересами по широкому спектру вопросов. И сегодня Баку подходит к отношениям с европейскими странами с такой же позиции - через призму сотрудничества и продвижения взаимовыгодных решений. И позиция Азербайджана, который готов к сотрудничеству по вышеупомянутым принципам, делает Баку перспективным, надежным и рациональным партнером, с которым легко договариваться.

Второй аспект - диверсификация поставок. В контексте вопроса диверсификации Европа руководствуется принципом минимизирования рисков, другими словами, пытается гарантировать наличие поставок, если какой-либо поставщик не сможет выполнять свои обязательства. Азербайджан предлагает Европе поставки из нового региона, что делает такое сотрудничество интересным для европейских стран.

Третий - самый важный фактор. ЕС заинтересован в создании долгосрочных стратегических взаимоотношений с партнерами, и Азербайджан не является исключением. Для европейских стран выстраивание взаимовыгодных отношений в энергетической сфере является "проводником" к будущему стратегическому сотрудничеству и в других сферах. Одним из направлений сотрудничества может стать транспортная сфера, как и партнерство в сфере возобновляемой энергетики. Оба сектора являются стратегически важными для Европы, и Азербайджану есть что предложить по этим направлениям.

Учитывая вышеизложенное, причина сдвигов во взгляде европейских стран в вопросе сотрудничества с Азербайджаном становится понятной. В понимании европейцев Азербайджан перестал быть одной из стран "бывшего СССР" и трансформировался в интересного партнера, сотрудничество с которым может принести дивиденды и долгосрочные преимущества. Это вписывается во внешнеполитическую стратегию Азербайджана, так как позволяет Баку получить финансовую выгоду и укрепить свои политические позиции.

Такой подход позволяет Азербайджану использовать мягкие рычаги для построения отношений с иностранными партнерами, что является более эффективным и долгосрочным методом.