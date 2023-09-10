Грязные игры Армении переполнили и чашу терпения Ирана

Автор: Мехти Ахмедзаде

Желающая подорвать мир на Южном Кавказе Армения любыми способами пытается дискредитировать Азербайджан, занималась черным пиаром в отношении нашей страны. Дезинформации бывают разные - от "блокады", "голода", "гуманитарного кризиса" до провокаций, которые направлены на раскол отношений Баку с партнерами и ближайшими соседями. Помимо пропаганды на Западе, армянская сторона недавно попыталась своей ложью создать напряженность с Тегераном.

В частности, армянские СМИ во всю разгоняли новость о том, что Иран якобы экстренно собирает войска к границе с Азербайджаном и готовится к конфронтации в случае боевых действий. Информация была сразу опровергнута. Причем самим Тегераном. Начальник Управления международных отношений и оборонной дипломатии Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мухаммед Ахади во время своего визита в Баку подчеркнул, что - это наглая ложь.

"Информация о том, что Иран собирает войска на границе с Азербайджаном, совершенно необоснованна", - заявил генерал во время посещения Парка военных трофеев в азербайджанской столице.

Визит Ахади в Баку был неслучайным, ведь официальный Тегеран, по-видимому, стала раздражать наглость армянской стороны при любом удобном случае "напрягать" Азербайджан Ираном. Да, кое-какие разногласия между Баку и Тегераном были, но стоит подчеркнуть, что отношения продолжают оставаться дружественными и идут по пути развития.

В частности об этом говорит встреча иранского генерала с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. На встрече, проходившей в военном ведомстве, генерал-полковник Гасанов рассказал о восстановительных и строительных работах, проводимых под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях, а также об оперативной обстановке на азербайджано-армянской условной границе и в Карабахском экономическом районе.

Он подчеркнул, что в последнее время выросло число провокаций, совершаемых подразделениями вооруженных сил Армении, а также незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и эти провокации немедленно и решительно пресекаются подразделениями азербайджанской армии.

Выразив признательность за гостеприимство, генерал-майор Мухаммед Ахади передал приветствия начальника Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери. Он сказал, что азербайджано-иранские отношения имеют глубокие исторические корни и отметил важность взаимных визитов с точки зрения расширения связей добрососедства.

Отметив удовлетворение восстановительно-строительными работами, проводимыми Азербайджаном на освобожденных территориях, иранская делегация выразила обеспокоенность действиями Армении, которые могут создать угрозу стабильности и безопасности в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между сторонами в военной сфере, вопросах региональной безопасности, а также по другим интересующим темам.

В заключение генерал-полковник Закир Гасанов, пожелав успехов деятельности азербайджано-иранской совместной комиссии, выразил надежду, что такие встречи внесут положительный вклад в двустороннее военное сотрудничество между странами, а также попросил передать его приветствия начальнику Генерального штаба вооруженных сил Ирана.

Затем Ахади посетил парк, где поставил Армению на место своим вышеупомянутым заявлением. Такой жест был сделан неспроста, ведь Парк военных трофеев также является символом поражения и позора армянской армии.

Армения думает, что может играть с огнем бесконечно, но реальность такова, что если и Ирану придется собрать армию на границе с какой-либо страной региона, то, вероятно, это будет сама Армения. Потому что именно она уже становится базой и разведывательной станцией США и Запада против Тегерана. Присутствие представителей стран ЕС и НАТО в регионе и их размещение вдоль иранской границы, а также армяно-американские военные учения - все это является прямой угрозой Ирану.

Очевидно, что все это, а также высказывания и "комментарии экспертов", распространенные в армянском сегменте социальных сетей, недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, особенно принятые им решения, мягко говоря, серьезно обеспокоило Тегеран. Явная тяга Пашиняна и его команды к Западу во внешней политике, их действия, основанные на указаниях Франции вызывают раздражение, а Брюссельское соглашение Еревана о том, что количество мирных "наблюдателей" (по факту военных и офицеров разведки) на территории Армении будет увеличено до 400 в ближайшем будущем переполнило чашу терпения иранской стороны.

Хоть и поздно, но власти Ирана уже понимают, что руководство Армении практически не выполнило ни одно из своих обещаний и не собирается этого делать. Несмотря на всю сложность отношений между Баку и Тегераном, в истеблишменте Ирана уверены, что Азербайджан является государством, которое следует своему слову. В отношении Армении такой уверенности нет вообще.

Кроме того, когда в Армении обсуждалась наблюдательная миссия ЕС, официальный Баку заявил, что новая авантюра Еревана может стать геополитической угрозой для всех других государств региона. Тегеран не принял предупреждения Баку на должном уровне и только сейчас, после того как армяне объявили о своем решении провести в Армении совместные учения с американцами, принял меры.

Тем временем, армянские СМИ не опубликовали ничего о визите Ахади в Парк военных трофеев, что говорит о том, что опровержение, данное иранским генералом расстроило армян.

А потом в Ереван позвонил сам Ибрахим Раиси, который в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выбрал резкий тон. Ереван деталями не поделился, зато откровенно все рассказала иранская сторона.

Заместитель президента Ирана Мохаммад Джамшиди заявил, что Раиси в ответ Пашиняну, затрагивая ситуацию на Кавказе заявил, что любые изменения в регионе и границах региона являются красными линиями Исламской Республики Иран. По его словам, иранский лидер подчеркнул, что общение вне формата "3+3", сотрудничество с иностранцами, проведение с ними военных учений (с США) и совершение подозрительных поездок (скорее всего речь идет о визите супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян на Украину, - ред) только усложняют ситуацию.

Очевидно, что руководство Армении пытается реализовать стратегию "многоканальной и многовекторной дипломатии" и стремится решить проблемы путем установления тесных отношений с Ираном и Россией, с одной стороны, и с Францией, с одной стороны. Европейский Союз, США, Индия и Греция с другой. Однако Тегеран дал Пашиняну понять, что пора выбирать сторону. Ереван должен решить, "ждать ли поддержки России и США или довериться Ирану и сохранить свои границы".

Тем временем, Россия и Иран не настолько наивны, чтобы не понимать сути игр Пашиняна. Тот факт, что посол Армении был недавно вызван в МИД России и получил ноту протеста, а также слова иранского президента лишний раз доказывают это.

Что касается формата 3+3, о котором глава государства Ирана Ибрагим Раиси напомнил Пашиняну в ходе телефонного разговора, то инициатива, выдвинутая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанная Турцией, может стать реальной схемой установления мира и стабильность в регионе. Ожидается, что в ближайшее время состоится встреча на уровне глав МИД в рамках формата 3+3. Позже не исключен саммит глав государств и правительств стран, образующих формат.

Теперь у Армении ни осталось ни одной полезной карты. Все, что было в колоде, Ереван использовал впустую.