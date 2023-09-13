Индия поощряет Армению на новые провокации

Автор: Мехти Ахмедзаде

В июле этого лета случилось то, что не стало сюрпризом - были совершены поставки вооружения из Индии в Армению, а также распространены кадры, подтверждающие этот факт. Ереван думал, что это ему поможет наладить баланс в свою сторону, но на самом деле дешевое индийское вооружение не может и рядом стоять с современным вооружением, имеющемся у Победоносной азербайджанской армии. С тех пор, как видим, Еревану ничего не удалось добиться.

Тем не менее Армения продолжает свой сизифов труд. Как стало известно, Индия направит Армении еще и свои гаубицы ATAGS (84 штуки). 6 единиц уже доставлены.

К сожалению, правительство Индии идет на такие шаги на фоне сложных и долгих переговоров между Баку и Ереваном. Тем более, что в последнее Армения продолжает демонстрировать упрямость по многим вопросам, совершая многочисленные провокации, что затрудняет поиск консенсуса. Фактически Дели поощряет Армению на новые, еще большие провокации, ухудшая дальше ситуацию на Южном Кавказе и подталкивает регион к потенциальной и опасной эскалации.

Реальность предельна ясна - Баку предлагает мир, Армения сопротивляется, а Индия поддерживает это террористическое государство, которое на протяжении 30 лет уничтожало Карабахский регион Азербайджана.

Впрочем, все это показывает лицемерствоофициального Дели. Напомним про то, как в ноябре прошлого года Индия принимала у себя третью международную министерскую конференцию по противодействию финансированию терроризма. Кроме того, в этом же саммите участвовала Армения. Большего идиотизма, пожалуй, нельзя было придумать. В Дели прекрасно знают, что из себя представляет Ереван, но, тем не менее, открывая конференцию, премьер Моди тогда заявил, что необходимо ввести санкции против стран, поддерживающих терроризм.

Отличная мысль. Но тогда, по логике вещей, первым делом, необходимо было требовать введения санкций против Нью-Дели, ибо Индия поставляет оружие стране-террористу. Этим оружием же потом снабжаются незаконные террористические военные формирования в Карабахе.

Поэтому каждый раз, когда Армения нарушает режим прекращения огня и устраивает провокации против нашей страны, ответственность за это несет в том числе и индийское государство, потому что оно - спонсор терроризма.

Индия занимает особое место среди стран, постоянно оказывающих политическую, экономическую, моральную и военную поддержку Армении. И очень легко понять почему.

Если Пакистан, имеющий очень напряженные отношения с Индией, имеет братские отношения с Азербайджаном, то мы должны поддерживать Армению, считает Дели.

Примитивнее мышления нет.

Поставки гаубиц в реальности ничего не даст Армении, армия которой уже никогда не восстановится. Желающая реванша Армения ставит под угрозу свою безопасность в силу эффекта дилеммы, ведь, поставки не возымеют стратегического влияния, а наоборот приведут к тактическим изменениям со стороны Азербайджана. Как правило, самое правильное решение - самое простое и логичное. Подпись под договором о мире является таким решением. Потенциальные эскалации могут нанести непоправимый ущерб Армении, с индийским вооружением или без, которое может быть легко превращено в мусор одним "Байрактаром".