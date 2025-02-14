В Баку девушке подарили люксовый автомобиль на День влюбленных

Дорогой автомобиль с бантиком на эвакуаторе - такое зрелище в Баку уже стало ежегодной традицией на День святого Валентина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, сегодня еще один человек получил в подарок BMW в честь Дня влюбленных. Кадры с подарком были опубликованы в социальных сетях.

Отмечается, что подаренный автомобиль - это модель BMW G20, стоимость которой превышает 50 тысяч манатов. BMW G20 представляет собой шестое поколение 3-й серии BMW, выпускаемое с 2019 года.