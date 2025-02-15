https://news.day.az/society/1730479.html В Азербайджане поменяли местами рабочие и праздничные дни В Азербайджане поменяли местами рабочие и праздничные дни: в марте 12 дней подряд будут нерабочими Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
В Азербайджане поменяли местами рабочие и праздничные дни
В Азербайджане поменяли местами рабочие и праздничные дни: в марте 12 дней подряд будут нерабочими
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 27 и 28 марта 2025 года меняются местами с нерабочими днями 10 марта и 1 апреля.
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