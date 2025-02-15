В Азербайджане поменяли местами рабочие и праздничные дни: в марте 12 дней подряд будут нерабочими

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 27 и 28 марта 2025 года меняются местами с нерабочими днями 10 марта и 1 апреля.