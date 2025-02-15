Азербайджанский блогер удивил жену дорогостоящим подарком

Азербайджанский блогер Рамин Биньяминов подарил своей жене дорогой автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, блогер приобрел для своей жены "Range Rover" на День святого Валентина. Он поделился в социальных сетях видео, на котором вручил подарок своей супруге.

Стоит отметить, что Рамин Биньяминов уже давно занимается блогерством и снимается в рекламе нескольких известных марок.