https://news.day.az/popularblog/1730476.html Азербайджанский блогер удивил жену дорогостоящим подарком - ВИДЕО Азербайджанский блогер Рамин Биньяминов подарил своей жене дорогой автомобиль. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, блогер приобрел для своей жены "Range Rover" на День святого Валентина. Он поделился в социальных сетях видео, на котором он вручил подарок своей супруге.
Азербайджанский блогер удивил жену дорогостоящим подарком - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Рамин Биньяминов подарил своей жене дорогой автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, блогер приобрел для своей жены "Range Rover" на День святого Валентина. Он поделился в социальных сетях видео, на котором вручил подарок своей супруге.
Стоит отметить, что Рамин Биньяминов уже давно занимается блогерством и снимается в рекламе нескольких известных марок.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре