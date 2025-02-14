Электронные денежные организации смогут открыть корреспондентский счет в ЦБ
В ближайшее время для платежных и электронных денежных организаций будут созданы условия для открытия корреспондентского счета в Центральном банке Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник отдела платежных услуг и регулирования платежных систем Центрального банка Азербайджана Хаяледдин Тагиев во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме.
Он отметил, что одним из шагов в этом направлении является внесение изменений в план счетов.
"Ранее платежные и электронные платёжные организации могли открывать два типа счетов в банках: один для хранения собственных средств и проведения собственных операций, а другой - для операций с клиентами.
Однако согласно вносимым изменениям, параллельно с собственными средствами будет открыт один счет для электронных денег, а также другой счет для других платежных услуг. Этот проект уже на стадии утверждения", - добавил Х.Тагиев.
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