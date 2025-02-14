ЦБ Азербайджана утвердил требования по информационной безопасности для НКО

Утверждены требования по обеспечению информационной безопасности для субъектов, деятельность которых контролируется Центральным банком, что повысит потенциал и ответственность небанковских кредитных организаций (НКО) в этой области.

Об этом заявил сегодня начальник отдела Департамента надзора за кредитными организациями Центрального банка Хайям Исмаилов во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме, сообщает Day.Az.

Он отметил, что в процессе мониторинга были выявлены проблемы, поскольку НКО ранее не проявляли должного внимания к информационной безопасности.