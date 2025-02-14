ЦБ Азербайджана утвердил требования по информационной безопасности для НКО
Утверждены требования по обеспечению информационной безопасности для субъектов, деятельность которых контролируется Центральным банком, что повысит потенциал и ответственность небанковских кредитных организаций (НКО) в этой области.
Об этом заявил сегодня начальник отдела Департамента надзора за кредитными организациями Центрального банка Хайям Исмаилов во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме, сообщает Day.Az.
Он отметил, что в процессе мониторинга были выявлены проблемы, поскольку НКО ранее не проявляли должного внимания к информационной безопасности.
"Мы продолжаем работу в этой области, и на следующем этапе будут разработаны требования к проведению внешнего аудита в НКО и стандартам корпоративного управления", - подчеркнул Х.Исмаилов.
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