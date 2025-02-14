В Азербайджане повышается ряд штрафов

Увеличиваются штрафы за несвоевременное предоставление сведений о призывниках и военнообязанных.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках и закону "О воинской обязанности и военной службе", которые обсуждались сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, за непредставление в установленный срок органами и организациями, ведущими воинский учет призывников и военнообязанных, списков граждан, подлежащих первичному воинскому учету, должностные лица будут оштрафованы в размере от четырехсот до шестисот манатов, юридические лица - от тысячи до тысячи двухсот манатов.

За исключением случаев, предусмотренных статьями 603.1 и 603.2 Кодекса об административных проступках, непредставление органами и организациями, осуществляющими воинский учет призывников и военнообязанных, в установленный срок в соответствующий орган исполнительной власти сведений, необходимых для постановки на воинский учет военнослужащих срочной службы и военнообязанных, оформления снятия с воинского учета или уточнения сведений по воинскому учету, влечет штраф для должностных лиц в размере от двухсот до четырехсот манатов, юридических лиц - от восьмисот до одной тысячи манатов.

Кроме того, увеличиваются штрафы за уклонение от первичного воинского учета и непредставление информации о призыве призывникам и военнообязанным.

Так, граждане, подлежащие первичному воинскому учету, будут оштрафованы на сумму в сто манатов за неявку в соответствующий орган исполнительной власти без уважительных причин в срок, указанный в личном призывном листе для постановки на учет. За непредставление органами и организациями, ведущими воинский учет призывников и военнообязанных, информации призывникам и военнообязанным о вызове их в соответствующий орган исполнительной власти, либо воспрепятствование их своевременному прибытию на призывные пункты или к месту сбора, должностные лица подлежат штрафу в размере от двухсот до трехсот манатов, юридические лица - от шестисот до восьмисот манатов.

Кроме того, увеличиваются штрафы за нарушение правил воинского учета. Так, невыполнение гражданами обязанностей по постановке на воинский учет, предусмотренных законом "О воинской обязанности и военной службе", влечет штраф на сумму сто манатов. Это касается неявки в соответствующий орган исполнительной власти для постановки на воинский учет по месту жительства в течение 7 дней после перевода в запас; военнообязанных и призывников, которые меняют место жительства на срок более 3 месяцевне снимаются с воинского учета по месту жительства и не становятся на военный учет по новому месту жительства; военнообязанные и призывники, которые меняют место жительства и не уведомляют соответствующий орган исполнительной власти, в котором они состояли на военном учете, в течение 10 дней.

За исключением случаев, предусмотренных статьей 604 настоящего Кодекса, в случаях, предусмотренных законом, неявка в соответствующий орган исполнительной власти для призыва на действительную военную службу, медицинского обследования (медицинского освидетельствования), в воинские части или на соответствующие сборы без уважительных причин - влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов или, в зависимости от обстоятельств дела, наказание в виде общественных работ на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов с учетом личности виновного.

Лицо, совершившее вышеуказанное административное правонарушение, освобождается от административной ответственности по прибытии в орган (учреждение), установленный соответствующим органом исполнительной власти, до принятия судом решения.

Кроме того, увеличиваются штрафы за умышленную порчу или утрату документов воинского учета, необеспечение проведения мобилизационных мероприятий органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, нарушение законодательства о военно-транспортной обязанности.

За умышленное порчу или утерю военного билета или свидетельства о первоначальном воинском учете призывники и военнообязанные получат предупреждение или будут оштрафованы на сумму двести манатов.

Непредоставление должностными лицами соответствующих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности своевременной информации военнообязанным и необеспечение их доставки в пункты сбора или воинские части при объявлении мобилизации, а также необеспечение их доставки им влечет наложение штрафа в размере от четырехсот до шестисот манатов.

Должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности будут оштрафованы в размере от пятисот до семисот манатов за неисполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике".

За непредставление сведений о наличии и техническом состоянии транспортных средств органами государственного и местного самоуправления, организациями, являющимися собственниками (владельцами) транспортных средств, по запросу соответствующего органа исполнительной власти, должностные лица будут оштрафованы в размере от трехсот до пятисот манатов, юридические лица -от девятисот до тысячи манатов.

За непредоставление в установленном порядке в соответствии с мобилизационными задачами военно-транспортных средств вооруженным силам и иным вооруженным формированиям и специальным формированиям, созданным в соответствии с законодательством, должностные лица будут оштрафованы в размере от четырехсот до шестисот манатов, юридические лица-от тысячи до тысячи двухсот манатов.

Согласно законопроекту, также расширяется финансовое и материальное обеспечение мероприятий, связанных с выполнением воинской обязанности.

Так, в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных проступках, за нарушение требований закона "О воинской обязанности и военной службе", 50 процентов средств, собранных от штрафов, наложенных органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, направляются на выплату ежемесячного должностного (тарифного) оклада военнослужащих, проходящих службу в органе (учреждении), определяемом соответствующим органом исполнительной власти, с переводом средств на счет этого учреждения. Порядок использования этих средств будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Выше под "штрафами, налагаемыми органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти" понимаются штрафы, налагаемые по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, и вынесенные этим органом (учреждением) решения по делу об административном правонарушении или направленные в суд для рассмотрения с составлением протокола об административном правонарушении.

Согласно действующему законодательству, за неявку призывников срочной службы и военнообязанных в соответствующий орган исполнительной власти по вызову без уважительных причин в случаях, предусмотренных законом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 604 Кодекса об административных проступках (за неявку граждан, подлежащих взятию на первичный воинский учет, в соответствующий исполнительный орган в срок, указанный в индивидуальной повестке, без уважительных причин, предусмотрен штраф в размере тридцати манатов), налагается штраф в размере пятидесяти манатов. Предлагаемым изменением районные (городские) суды также смогут рассматривать дела по этому административному правонарушению.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.