В Баку и регионах изъято оружие

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в результате мероприятий, проведенных в различных районах столицы и республики, были обнаружены и изъяты 5 автоматов, 2 гранаты, 13 ружей, 9 магазинов и 940 патронов различного калибра.