https://news.day.az/society/1730169.html В Баку и регионах изъято оружие Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
В Баку и регионах изъято оружие
Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что в результате мероприятий, проведенных в различных районах столицы и республики, были обнаружены и изъяты 5 автоматов, 2 гранаты, 13 ружей, 9 магазинов и 940 патронов различного калибра.
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