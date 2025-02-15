https://news.day.az/society/1730446.html В Баку расширится территория бульвара - ДЕТАЛИ ПРОЕКТА - ВИДЕО Планируется поэтапное расширение территории бульвара на юге - до Биби-Эйбата, а на востоке - до Зыга. Как сообщает Day.Az, это отражено в Генплане развития Баку до 2040 года.
В Баку расширится территория бульвара - ДЕТАЛИ ПРОЕКТА - ВИДЕО
Планируется поэтапное расширение территории бульвара на юге - до Биби-Эйбата, а на востоке - до Зыга.
Как сообщает Day.Az, это отражено в Генплане развития Баку до 2040 года.
Эксперты считают, что расширение бульвара будет способствовать не только переносу промышленных предприятий и созданию новых зелёных зон, но и развитию жилых массивов в прилегающих районах.
Отмечается, что увеличение территории бульвара может помочь снизить плотность застройки в столице.
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