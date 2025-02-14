Мы понимаем, что трагедия, случившаяся с авиакатастрофой, переживается очень остро и в Баку, и в Москве.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Наши отношения имеют длительную историю и закреплены соответствующими документами. Соответственно, как я считаю, раз есть и история, и есть международная правовая действующая база отношений, вот эти два фактора определяют и будущее этих отношений. Конечно, в отношениях может быть всякое, и мы сейчас это переживаем, в том числе. И переживаем как процесс, переживаем нашими сердцами, потому что мы знаем о том, что волнует официальный Баку. Мы прекрасно понимаем, что трагедия, случившаяся с авиакатастрофой, которая унесла жизни и граждан Азербайджана, и граждан нашей страны, переживается очень остро и там, и у нас. Мы понимаем, конечно, что все это происходит не в безвоздушном пространстве, что очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу. А она не будет удачей. Это все обречено на провал, безусловно", - сказала она.

Захарова отметила, что у России и Азербайджана партнерские, союзнические отношения.