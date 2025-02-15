https://news.day.az/society/1730455.html На Имишлинской ферме найден труп мужчины В Имишлинском районе найдено тело мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на территории фермы в селе Нурулу обнаружен мёртвым житель Евлахского района Эльдар Бенделиев, 1968 года рождения. По предварительным данным, на его теле нет признаков насильственной смерти. Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
На Имишлинской ферме найден труп мужчины
В Имишлинском районе найдено тело мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на территории фермы в селе Нурулу обнаружен мёртвым житель Евлахского района Эльдар Бенделиев 1968 года рождения.
По предварительным данным, на его теле нет признаков насильственной смерти.
Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В настоящее время прокуратура Имишлинского района проводит расследование по данному факту.
Ранее мы сообщали, что в Загатале найдены останки пропавшего индийского туриста.
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