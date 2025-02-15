На Имишлинской ферме найден труп мужчины

В Имишлинском районе найдено тело мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на территории фермы в селе Нурулу обнаружен мёртвым житель Евлахского района Эльдар Бенделиев 1968 года рождения.

По предварительным данным, на его теле нет признаков насильственной смерти.

Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В настоящее время прокуратура Имишлинского района проводит расследование по данному факту.

Ранее мы сообщали, что в Загатале найдены останки пропавшего индийского туриста.