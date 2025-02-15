Экс-чемпион мира в рядах киберспортивной команды

Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен стал членом киберспортивной команды Team Liquid.

Как сообщает Day.Az, об этом они объявили в своих социальных сетях.

Так как шахматы включены в киберспортивный фестиваль Esports World Cup 2025, спортивные организации всё чаще подписывают контракты с шахматистами.

Норвежец второй шахматист в составе команды - первым Team Liquid подписала американского гроссмейстера Фабиано Каруано, занимающего второе место в рейтинге международной шахматной федерации после самого Магнуса.