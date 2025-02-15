https://news.day.az/sport/1730508.html Экс-чемпион мира в рядах киберспортивной команды - ВИДЕО Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен стал членом киберспортивной команды Team Liquid. Как сообщает Day.Az, об этом они объявили в своих социальных сетях. Так как шахматы включены в киберспортивный фестиваль Esports World Cup 2025, спортивные организации всё чаще подписывают контракты с шахматистами.
Экс-чемпион мира в рядах киберспортивной команды - ВИДЕО
Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен стал членом киберспортивной команды Team Liquid.
Как сообщает Day.Az, об этом они объявили в своих социальных сетях.
Так как шахматы включены в киберспортивный фестиваль Esports World Cup 2025, спортивные организации всё чаще подписывают контракты с шахматистами.
Норвежец второй шахматист в составе команды - первым Team Liquid подписала американского гроссмейстера Фабиано Каруано, занимающего второе место в рейтинге международной шахматной федерации после самого Магнуса.
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