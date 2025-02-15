Гуманитарная акция в Нахчыване

Объединение управления медицинскими объединениями Нахчыванской Автономной Республики и Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения автономной республики провели гуманитарную акция.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в объединении.

Отмечается, что в медицинской акции, организованной в "Учреждении социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации"принял участие квалифицированный медицинский персонал, приглашенный из Шахбузской центральной районной больницы и других подведомственных объединению больниц.

Квалифицированные врачи провели обследования по 11 направлениям, взяли анализы крови и назначили лечение в соответствии с результатами.

Заместитель исполнительного директора обиъяденения Али Оруджев и заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Наиб Ализаде подчеркнули важность таких акций.

В завершение были вручены подарки.