https://news.day.az/sport/1730429.html Определятся победители чемпионата Азербайджана по шахматам Сегодня определятся победители чемпионата Азербайджана по шахматам. По итогам партий, проведенных накануне, имена призеров установить не удалось. Мужчины, финал Рауф Мамедов - Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5 (общий счет - 1:1) Женщины, финал Гевхар Бейдуллаева - Гюнай Мамедзаде 0:1 (общий счет - 1:1) Встреча за 3-е место
Определятся победители чемпионата Азербайджана по шахматам
Сегодня определятся победители чемпионата Азербайджана по шахматам.
По итогам партий, проведенных накануне, имена призеров установить не удалось.
Мужчины, финал
Рауф Мамедов - Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5 (общий счет - 1:1)
Женщины, финал
Гевхар Бейдуллаева - Гюнай Мамедзаде 0:1 (общий счет - 1:1)
Встреча за 3-е место
Гюльнар Мамедова - Ульвия Фаталиева 1:0 (общий счет - 1:1).
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