Определятся победители чемпионата Азербайджана по шахматам

Сегодня определятся победители чемпионата Азербайджана по шахматам.

По итогам партий, проведенных накануне, имена призеров установить не удалось.

Мужчины, финал

Рауф Мамедов - Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5 (общий счет - 1:1)

Женщины, финал

Гевхар Бейдуллаева - Гюнай Мамедзаде 0:1 (общий счет - 1:1)

Встреча за 3-е место

Гюльнар Мамедова - Ульвия Фаталиева 1:0 (общий счет - 1:1).