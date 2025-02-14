Источник: Агентство международной информации Trend

Тюркский инвестиционный фонд примет участие в развитии Среднего коридора.

Как Day.Az, об этом сказал Day.Az президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев в кулуарах мероприятия "Тюркский инвестиционный фонд и Союз торгово-промышленных палат тюркских стран (TCCI): информационная встреча и B2B для бизнес-лидеров" в Баку.

"Тюркский инвестиционный фонд активно участвует в финансировании инфраструктурных проектов в нашем тюркском мире. Средний коридор - один из важнейших инфраструктурных и логистических проектов, поэтому мы, безусловно, будем частью этого проекта", - отметил он.

Б.Амреев добавил, что это будет первый год операционной деятельности Фонда.

"В первый год мы будем в основном сосредоточены на совместных проектах между нашими правительствами и финансовыми учреждениями", - пояснил он.

Отметим, что Средний коридор - это транспортный и торговый маршрут, который соединяет Азию и Европу, проходя через несколько стран региона. Это альтернативный маршрут традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предоставляет наземный маршрут, который соединяет восточные части Азии, включая Китай, с Европой, минуя более длинные морские маршруты.

Тюркский инвестиционный фонд (TIF) был основан по соглашению, подписанному на саммите ОТГ в Анкаре 16 марта 2023 года.

Фонд мобилизует экономический потенциал стран-членов ОТГ, укрепляя торгово-инвестиционное сотрудничество и поддерживая совместные проекты, способствующие региональному развитию.

Тюркский инвестиционный фонд с общим начальным уставным капиталом в 500 миллионов долларов США является первой и основной совместной финансовой институцией, созданной тюркскими государствами, и будет стремиться мобилизовать экономический потенциал стран-членов Организации тюркских государств для укрепления торгово-экономического сотрудничества между ними и реализации совместных проектов. В состав Тюркского инвестиционного фонда входят пять государств-членов и два государства-наблюдателя. Государства-члены: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Венгрия и Туркменистан.