На что рассчитана вакханалия, устроенная Арменией, сепаратистами и их покровителями?

Вся вакханалия, что устроена Арменией, сепаратистами и их покровителями, связана с желанием армян получить Лачин.

Об этом сказал в беседе с Day.Az сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Лачинский район и Лачинская дорога в частности - это очень важный плацдарм, отметил он. Эксперт напомнил, что стратегически мы проиграли Первую карабахскую войну в 1992 году, когда потеряли Лачин. Армяне получили возможность беспрепятственно оказывать поддержку сепаратистам оружием и живой силой. Операция по оккупации Кяльбаджара была осуществлена с двух направлений - со стороны Лачина и из Карабах, куда переместились вооруженные силы Армении. Так что армянам нужен Лачин. Это их главная цель, считает наш собеседник.

"Установка Азербайджаном на границе погранично-пропускного пункта полностью поменяла правила игры. Армяне понимают, что теперь будут вынуждены проходить пограничный контроль и досмотр, выплачивать таможенные пошлины, чего им очень не хочется делать. После окончания 44-дневной войны они рассчитывали, что, ну ладно, войну проиграли, но в Карабахе остались армяне, там стоят российские миротворцы, а Лачинская дорога находится под их контролем. Последнее обстоятельство давало им уверенность, что они будут проводить ротацию своих вооруженных сил на азербайджанских территориях как прежде, будут продолжать поддерживать сепаратистов. Армянские политики полагали, что, даже если им придется пойти на признание территориальной целостности Азербайджана, посредством Лачинской дороги можно будет продолжать поддерживать очаг конфликта. Но открытие ППП "Лачин" сломало им игру. Динамика процессов изменилась и потому идет сильнейшее давление на Баку с целью вынудить его отдать Лачин снова в бесконтрольное пользование армянской стороне. Отсюда и "гуманитарный кризис" в зоне РМК, все эти истерики с "голодом" и тому подобным. К сожалению, МККК тоже является частью этой игры. Азербайджан из-за Лачина сегодня находится под очень серьезным прессингом держав и международных организаций", - отметил Шафиев.

Лейла Таривердиева