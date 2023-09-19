Сотрудники Госагентства автодорог Азербайджана, погибшие в результате теракта в Ходжавенде

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило фотографии своих сотрудников, погибших в результате террористического акта - взрыва мины, установленной в Ходжавенде разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.

Day.Az представляет их фото.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта сотрудники агентства Садыхов Самир и Гулиев Фархад погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района "КАМАЗ", в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.