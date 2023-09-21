Успех Азербайджанской армии в Карабахе откроет путь и гуманитарной дипломатии

Успешное завершение антитеррористических мероприятий Азербайджанской армии против незаконных армянских военных формирований в Карабахе открывает новые возможности для достижения мира и для гуманитарной дипломатии. Была ликвидирована "серая зона", и теперь ситуация в регионе будет развиваться в других реалиях. Как сказал во вчерашнем обращении к народу Президент Ильхам Алиев, возникновение новой ситуации в нашем регионе неизбежно, поскольку после того, как криминальный режим хунты сдался, этот источник напряженности, это ядовитое гнездо остается уже в истории и проживающее в Карабахе армянское население, наконец, может спокойно вздохнуть.

Об этом сказал в интервью Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Азербайджан очень хотел решить все вопросы миром, но нам не дали. Теракты в Ходжавендском районе вынудили нас применить силу. Мы не могли не принять меры, это было бы воспринято как слабость с нашей стороны. Эти дороги, на которых произошли два теракта, были уже давно очищены от мин, протестированы. Погибли граждане Азербайджана. Эти теракты говорили о том, что все, кто заняты в проектах на освобожденных территориях, все возвращающиеся на свои земли люди будут находиться под угрозой армянского террора. Одним из обязательств государства является защита безопасности своих граждан. И Азербайджанское государство это обязательство выполнило.

Мы очень хотели избежать кровопролития, подготовили прекрасную программу реинтеграции, одобренную международными экспертами высокого уровня. Эта программа отвечает всем международным стандартам. Отказавшись от нее, сепаратисты показали свое истинное лицо. Окончательно они дезавуировали свои намерения, когда оттолкнули нашу продовольственную помощь, а также заставили грузовик российского Красного Креста два дня простаивать в Барде. Если обратить взимание на повестку, предшествовавшую последним событиям, увидим, сколько раз Баку приглашал представителей армянского меньшинства Карабаха к диалогу. Армянская сторона всякий раз отказывалась под невнятными предлогами. Из Ханкенди выдвигали неразумные и недальновидные требования. То им хотелось встречаться на территории других стран, то при посредничестве международных организаций. Но в Азербайджане был свой взгляд на диалог с собственными гражданами. В конечном итоге, вновь попробовав железного кулака, сепаратистам пришлось согласиться на встречу в Евлахе. Я думаю, они до последнего надеялись на помощь со стороны. Но когда поняли, что никто ничем им не поможет, капитулировали. Это большая победа Азербайджана и азербайджанского воина, победа выдержки, дальновидности и мудрости Президента Ильхама Алиева.

К диалогу Баку приглашает представителей армянского населения, а не так называемых "властей". 19 сентября Администрация Президента повторила это приглашение, но на этот раз оно было подкреплено некоторыми воспитательными мерами, которые, как видим, дали позитивный результат.

Для налаживания диалога Азербайджан использовал не только политические и дипломатические инструменты, но и гуманитарную дипломатию. Буквально за день до армянских терактов произошло знаменательное событие - одновременно прошли фуры Международного комитета Красного Креста через Лачинскую и Агдамскую дороги. Мы явились свидетелями того, как открылось окно для налаживания контактов. Это окно могло открыться еще тогда, когда фуры Красного Полумесяца прибыли к посту миротворцев в Агдаме с 40 тоннами муки. К сожалению, наши гуманные намерения не были восприняты должным образом. И все же, Агдамская дорога открылась. Это событие, видимо, напугало радикальные круги, хозяйничающие в зоне РМК, поэтому на следующий день были организованы кровавые теракты в Ходжавендском районе.

Несмотря на то, что среди армянского меньшинства Карабаха сейчас царит паника, это скоро пройдет. Уверен, что простые армяне и сами рады избавлению от вооруженных банд, державших их в заложниках. В том, что за три послевоенных года не удалось достичь мира, виновны радикальные круги, сепаратисты, не дававшие армянам избавиться от иллюзий. В армянской среде радикалами поддерживалось неприятие идеи совместного проживания армян и азербайджанцев. Представьте, что вы сидите за столом с хозяином дома и хотите избавиться от его присутствия. Это только сегодня в МИД Армении наконец прозрели и заявили, что "армяне Карабаха теоретически могут жить под управлением Азербайджана", а до последних мер Азербайджанской армии оттуда звучали совсем другие слова.

Еще раз повторю - Азербайджан был вынужден прибегнуть к силе. Сепаратисты просто не оставили нам другого выхода. Как и во всех других действиях, нынешние антитеррористические меры полностью находились в правовом поле, поэтому покровители армянства ограничились одними заявлениями.

Не сомневаюсь, что успешное завершение антитеррористических мероприятий приведет к улучшению гуманитарной ситуации в зоне РМК. После того, как будут разоружены и выдворены с территории Азербайджана члены незаконных формирований и ВС Армении, местное население сможет вздохнуть свободно и начнет осознавать реалии. Сегодня в Евлахе пройдет встреча с представителями армянского меньшинства. Как сказал в своем обращении Президент, официальные представители Азербайджана донесут до них наши взгляды и видение будущего сосуществования. Азербайджанское государство обеспечит все их гражданские права - права на образование, сохранение своей культуры, вероисповедание, права на муниципальные выборы. Азербайджан готов к реализации в регионе социальных программ. То есть армяне Карабаха станут жить так, как и мечтать не могли за все годы карабахского конфликта.

У нас, как у Красного Полумесяца и члена Международной федерации КК и КП, в связи с новой ситуацией появится возможность использовать весь инструментарий гуманитарной дипломатии. Надеемся, что в конечном итоге нам удастся реализовать свои гуманитарные проекты либо самим, либо в сотрудничестве с нашими партнерами. Я уже неоднократно говорил и еще раз повторю: помощь, оказанная Красным Крестом, нами только приветствуется, это наша общая помощь. Мы единое движение, у нас единые цели. Эти цели заключаются в помощи людям.

Что касается Азербайджанского общества Красного Полумесяца, то мы стремимся к тому, чтобы в конечном итоге были созданы условия, при которых была бы обеспечена безопасность наших сотрудников и волонтеров в зоне РМК. Чтобы мы могли так же свободно осуществлять свои акции в Карабахском регионе, как и во всех других регионах республики. Верю, что этот день настает. Мы привлечем туда и донорские организации, в первую очередь МККК, Федерацию КК и КП. На первом этапе будет использоваться их потенциал, пока не решатся все вопросы и не будет гарантий безопасности сотрудников Азербайджанского Красного Полумесяца. Мы готовы оказать любую помощь, в которой будет нуждаться армянское население Карабаха, как нейтральная, неполитическая, гуманитарная организация. Это наш долг. У нас хорошо подготовленные мобильные группы и большой потенциал. Одним словом, мы готовы к работе.

Я неслучайно особо отметил одновременное открытие дорог через Агдам и Лачин. Это действительно очень важное событие. Жаль, что продолжение процесса было сорвано армянскими националистами. Открытие дорог - это своего рода освобождение от отрицательной энергии, скопившейся в регионе. Обвинения в "блокаде" ушли в прошлое. Это была клевета, однако из-за нее Баку подвергался прессингу со стороны держав, международных организаций, по дипломатическим каналам. Это давление уже начало приобретать системный характер и превратилось в некую международную кампанию. Честное слово, не припомню, когда бы половина мира так дружно объединилась бы в нападках на какую-то страну. Ну, за исключением России, оказавшейся в центре торнадо из-за войны в Украине. Больше никаких случаев подобного единогласия не припомню. Но Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым показал всему мировому сообществу, что мы суверенная страна. Мы находимся в правовом поле и международное право на нашей стороне. В рамках своей территориальной целостности мы реализуем свои суверенные права.

Это же он продемонстрировал нынешними антитеррористическими мерами. Мы сделали то, что посчитали нужным, и никто не смог нам помешать. Хотя были заявления, были угрозы, требования санкций. На 21 сентября даже назначили обсуждения в Совбезе ООН. Не знаю, состоятся они или нет, если сепаратисты уже капитулировали и "локальная война" завершилась нашей победой. К тому же на тот же день назначена встреча в Евлахе. То есть Армении и Франции, инициировавшим эти обсуждения, снова не удастся ничего добиться.

Есть много механизмов, инструментов для достижения благой цели. Это переговоры, гуманитарная дипломатия, много других методов и вариантов, которые можно использовать для достижения результата. Цели у Азербайджана благие - мир и реинтеграция армянского меньшинства в азербайджанское общество. Азербайджан делает все от него зависящее, чтобы в регионе наступил реальный мир, чтобы народы сотрудничали и развивались. К сожалению, есть силы, которым мир в нашем регионе не нужен, и для продвижения этой повестки они активно используют армянский фактор. По большому счету, Армения и армянство, на мой взгляд, являются заложниками интересов держав. Армении нужно научиться принимать суверенные решения, самой определять свою судьбу и прекратить исполнять роль деструктивной силы в регионе.

Даже сейчас, после капитуляции сепаратистов армянская сторона пытается оформить свой проигрыш как выигрыш, радикалы снова обманывают соплеменников. Так же они пытались обмануть простых армян, выставляя открытие проезда в Ханкенди по Агдамской дороге как свою "победу". Хотя всем известно, что именно они решительно отметали все предложения о доставке гуманитарных грузов по этому маршруту. Своей победой армянская сторона могла бы называть ситуацию, если бы более двадцати их грузовиков не стояли бы два месяца у ППП "Лачин", если бы им удалось добиться открытия для бесконтрольного проезда Лачинской дороги, оставив заблокированной Агдамскую. Но им это не удалось и не удастся.

Лейла Таривердиева