Азербайджан освободил армянский народ от «карабахской удавки»

Успешное завершение продлившихся всего один день антитеррористических мероприятий в Карабахе создало в регионе новую реальность. Перед регионом открылись огромные возможности для развития как экономического, так и политического сотрудничества. Если Армения этим не воспользуется, она потеряет свой последний шанс.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова, комментируя антироссийский демарш Армении.

Сегодня Армения фактически оказалась в положении страны-изгоя, отметила Кадырова. Оставшись без поддержки России и без своего основного "козыря", коим для властей Армении многие годы была мифическая борьба за "арцах", эта страна, не имея практически никаких экономических и политических ресурсов, оказалась простой разменной монетой, очень легкодоступной и никому не нужной.

"Оставшись без карабахской темы, Армения предстала маленькой марионеточной страной, которая не влияет ни на какие процессы даже внутри своего региона, не говоря уже о глобальных мировых вопросах. Всем сразу стала видна та огромная разница, которая существует между Арменией и Азербайджаном в их возможностях и влиянии на международной арене. По моему глубокому убеждению, Армения уже упустила свой исторический шанс решить проблемы без унижения и позора. На протяжении многих лет Азербайджан предлагал ей различные варианты решения вопросов и заключения мира. Ереван от всего отказывался. Отказывался он от предложенных со стороны Баку достаточно щадящих условий мира, даже позорно проиграв 44-дневную войну. Посмотрим, как Армения поведет себя теперь, когда тема Карабаха окончательно удалена с повестки", - сказала эксперт.

Азербайджан, подчеркнула наша собеседница, полностью отстранил Армению от всяческих обсуждений судьбы карабахских армян. Как не раз отмечал Президент Азербайджана, этические армяне, проживающие в Карабахе, и их заботы это исключительная прерогатива Баку, и никто не может в это вмешиваться. Тем более Армения. Последней теперь лучше сосредоточиться на проблемах собственных граждан, которых полно, считает Кадырова.

"Армении как воздух необходим мирный договор, чтобы строить нормальную жизнь и дать возможности развиваться своей стране внутри региона. Сегодня тема так называемого "арцаха" сдана в архив как историческое недоразумение. А еще она была удавкой на шее армянского народа. Азербайджан освободил армянский народ от этого хомута и перед армянами открылись широкие возможности. По всей видимости, в Армении, хоть и поддерживали все годы огонь конфликта, сами понимали безнадежность и незаконность своего предприятия. Потому так и не признали "независимости" Карабаха, а сейчас, если верить некоторым региональным СМИ, не готовы принять у себя тех, кто решил покинуть Карабах после перехода его под полный контроль Азербайджана", - сказала Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева