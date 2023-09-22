Варданян плачет в жилетку Собчак

Автор: Байрам Эльшадов

Варданян продолжает доить придуманную им крайне тяжелую ситуацию в Карабахе ради дешевого, как сейчас модно говорить, хайпа. И он себя довольно комофртно чувствует в этой роли, благо, помощничков у него собралось не мало. Чего только стоит Ксения Собчак, которая переквалифицировалась из светской львицы в эксперта по международным отношениям и конфликтолога.

Тандем из пессимиста Варданяна и псевдо-специалиста Собчак должен был расставить все по своим местам и, конечно же, улучшить имидж "народа непризнанной страны", попутно очернив Азербайджан. Но, судя по всему, что-то у сладкой парочки пошло не так на стадии подготовки, и на Варданяна начали сыпаться провокационные вопросы.

Первым тревожным сигналом для беглого миллионера стал вопрос Собчак о другой армянской пропагандистке - Маргарите Симоньян. Варданян, чувствовалось, что не хотел отвечать на этот вопрос, но не сдержавшись упрекнул Симоньян в цинизме и намекнул на то, что она в целом предательница. Но это внутренние склоки людей, которые считают себя "защитниками армян и армянства", и, честно говоря, в это болото лезть совсем не хочется. Пусть сами разбираются в том, кто, кого, как, где и почему предал.

Гораздо более интересным является то, что Варданян высказал свое раздражение поведением России. Продажный миллионер, целью которого было удовлетворение личных амбиций в Карабахе за счет благосостояния рядовых граждан, был разочаровн тем, что Россия не нарушила международное право. Весьма сомнительная позиция, учитывая, что Москва и Баку хорошие партнеры, а Варданян, никто. Да и ни одно государство не пошло бы на такую авантюру, так как это создало бы опасный прецедент и поставило бы под угрозу архитектуру мировой безопасности.

Но надо признать, что Варданян не стал сжигать все мосты с Россией. Еще один вопрос "на грани фола" о России прозвучал в конце интервью. И тут Варданян списал все... на отсутствие понимания ситуации у него.

Получилась весьма комичная ситуация. Один "специалист" берет интервью у человека, который должен понимать ситуацию, но в итоге второй признается в том, что он дилетант. И признается в этом только для того, чтобы спасти свою шкуру. В такой ситуации, армянам стоило бы задуматься, о личнах качествах этого человека. Но, к счастью, он больше никому не сможет навредить.