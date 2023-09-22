Реинтеграция армянских жителей Карабаха очень важна - интервью Руфиза Хафизоглу иорданскому телеканалу "Аль-Мамляка"

Реинтеграция армян, проживающих в Карабахе, очень важна, и с этой точки зрения была очень значимой встреча, состоявшаяся 21 сентября в азербайджанском городе Евлах между представителями армянских жителей и центральной власти Азербайджана.

Об этом в интервью иорданскому телеканалу "Аль-Мамляка" сказал заместитель генерального директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу, сообщает в пятницу Day.Az.

Он отметил, что с самого начала антитеррористических мероприятий Азербайджан заявил, что целью этих мероприятий не является мирное население.

"В регионе существует большая потребность в мире и стабильности, и Азербайджан предпринимает серьезные шаги для этого", - сказал Руфиз Хафизоглу,

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики приняло решение отправить продовольственный груз для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. 22 сентября из Агдамского района были отправлены два 20-тонных грузовика c различными продуктами питания и средствами гигиены, а также два грузовика с хлебом. Грузовой караван будет доставлен в Ханкенди по открытой в настоящее время дороге Агдам-Ханкенди. Продовольственный груз будет распределен среди населения по прибытии в пункт назначения. Доставка таких гуманитарных грузов будет продолжаться.