Я однозначно верю в Президента Ильхама Алиева, он человек слова - Артур Агаджанов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым"

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал Артур Агаджанов, этнический армянин, который родился и вырос в Ходжавендском районе Азербайджана.

Говоря о недавних антитеррористических мероприятиях Азербайджана в Карабахе, он отметил, что это было вынужденной мерой.

"Я знаю, что в Карабахе не все армяне принимали сепаратистский режим. Сепаратисты все время на кого-то надеялись. Когда в первый раз Азербайджан направил продовольственный груз для армянских жителей Карабаха, надо было это принять, договариваться. На что они надеялись? Это какая-то трагикомедия. Этим сепаратистам не хватает логики, мудрости. А армянские жители Карабаха являются заложниками этой ситуации", - сказал он.

Артур Агаджанов считает, что чем быстрее будет реинтеграция, тем лучше.

"Я однозначно верю в Президента Азербайджана Ильхама Алиева, он человек слова. Я уверен, что реинтеграция армянских жителей Карабаха начнется, и главное, я верю Президенту Азербайджана. Я хотел бы вернуться и жить в Карабахе и быть полезным", - добавил он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.