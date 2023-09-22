Конфискованные в Карабахском регионе боевая техника, оружие и боеприпасы

Министерство обороны Азербайджана опубликовало фото и видео конфискованной боевой техники, оружия и боеприпасов в Карабахском регионе.

Day.Az представляет вниманию эти фото и видео.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.

Достигнута договоренность о проведении в скором времени очередной встречи.