Для хорошей жизни армянам Карабаха надо устремлять взоры не в сторону Армении, а в сторону Азербайджана

Для хорошей жизни армянским жителям Карабаха надо устремлять взоры не на Запад - в сторону Армении, а на Восток, в сторону Азербайджана.

Об этом сказал в субботу Trend член Движения карабахских армян Георгий Аракелян, передает Day.Az.

"Как и ожидалось, Армения бросила нас. Все это из-за того, что мы для них были всегда чужими. Как в советские годы, так и после развала Советского Союза. В 80-х годах идеи "миацума" были созданы лишь для прихода к власти в Армении новых политических сил. Как в 80-х годах нас использовали и бросили, так и сейчас. История повторяется. Надеюсь, что армяне Карабаха наконец поймут, что для хорошей жизни надо устремлять взоры не на Запад - в сторону Армении, а на Восток", - сказал он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.