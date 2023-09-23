TRT подготовил репортаж о женщине, которая ждёт возвращения в Ходжалы

Турецкий телеканал TRT подготовил репортаж о женщине по имени Наргиз, которая ждёт возвращения в азербайджанский город Ходжалы, сообщает в субботу Day.Az.

В репортаже отмечается, что Наргиз было 9 лет, когда армяне совершили геноцид в Ходжалы, где она жила вместе с семьей.

Сейчас ей 41 год, и Наргиз с нетерпением ждет дня, когда она наконец вернется в родной город.

Представляем вашему вниманию видеорепортаж TRT: