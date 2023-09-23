https://news.day.az/politics/1600603.html TRT подготовил репортаж о женщине, которая ждёт возвращения в Ходжалы - ВИДЕО
TRT подготовил репортаж о женщине, которая ждёт возвращения в Ходжалы - ВИДЕО
Турецкий телеканал TRT подготовил репортаж о женщине по имени Наргиз, которая ждёт возвращения в азербайджанский город Ходжалы, сообщает в субботу Day.Az.
В репортаже отмечается, что Наргиз было 9 лет, когда армяне совершили геноцид в Ходжалы, где она жила вместе с семьей.
Сейчас ей 41 год, и Наргиз с нетерпением ждет дня, когда она наконец вернется в родной город.
Представляем вашему вниманию видеорепортаж TRT:
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