Обеспечивается безопасность возвращающихся в свои дома армянских жителей

Мы создали временные палаточные городки в городах Кельбаджар, Физули и Агдам. В каждом из этих городков мы обеспечиваем едой, водой, электричеством и теплом около 1000 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник пресс-службы Минобороны полковник Анар Эйвазов, информируя иностранных военных атташе, посетивших Шушу.

"Что касается Ханкенди, то там ситуация достаточно стабильная. Вооруженные силы Азербайджана выполняют задачи во взаимодействии с российским миротворческим контингентом. Наша армия в тесном контакте с миротворцами реализует все меры для обеспечения безопасности мирного населения, проживающих там этнических армян и тех, кто возвращается в свои дома. Наша армия также осуществляет процесс разоружения незаконных армянских формирований в Карабахе.

"Подробная информация об оружии и боеприпасах, сданных незаконными военными формированиями, будет представлена общественности через некоторое время", - сказал он.