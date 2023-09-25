https://news.day.az/politics/1600987.html В Ходжалы началась встреча с представителями армянских жителей Карабаха - ФОТО
В Ходжалы началась встреча с представителями армянских жителей Карабаха - ФОТО
В Ходжалы началась очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха.
Как сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend, центральные власти Азербайджана на встрече представляет ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики Рамин Мамедов, передает Day.Az.
Напомним, что первая такая встреча состоялась 21 сентября 2023 года в городе Евлах по приглашению Администрации Президента Азербайджана.
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