В Ходжалы началась встреча с представителями армянских жителей Карабаха

В Ходжалы началась очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха.

Как сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend, центральные власти Азербайджана на встрече представляет ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики Рамин Мамедов, передает Day.Az.

Напомним, что первая такая встреча состоялась 21 сентября 2023 года в городе Евлах по приглашению Администрации Президента Азербайджана.

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