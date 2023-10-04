Франция поощряет армянский терроризм: шокирующие факты

Автор: Акпер Гасанов

Террористическая организация Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА) взяла на себя ответственность за атаку на еврейскую синагогу в Ереване. Варварское нападение на синагогу совершило молодежное крыло АСАЛА. Синагогу облили жидкостью и выбили окна. В заявлении, распространенном в этой связи АСАЛА данное нападение называется "успешной операцией устрашения против всемирного еврейского центра в Ереване".

"Евреи являются заклятыми врагами армянского государства и армянского народа. Это предупреждение: наша успешная операция 3 октября в Ереване - это только начало. Каждый раввин будет в поле нашего зрения", - говорится в заявлении террористической организации. АСАЛА угрожает войной против израильских евреев в Европе, Америке, Канаде, Грузии, если правительство Израиля продолжит поддерживать Азербайджан.

Тут имеет смысл напомнить, что Конференция европейских раввинов, проходящая раз в два года, состоится в Баку с 12 по 15 ноября по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 500 раввинов. Напомню, что данная организация объединяет более 700 религиозных лидеров из общин по всей Европе, являясь главным ортодоксальным раввинским альянсом. Основанная в 1956 году, она занимается защитой прав евреев в Европе. Ожидается, что основное внимание на конференции будет уделено свободе вероисповедания и вопросам, связанным с еврейскими общинами.

Как говорится, почувствуйте разницу. Евреи в Азербайджане всегда чувствовали себя под защитой государства, они пользуются всеми благами развития нашей страны. Израиль и Азербайджан всесторонне развивают свои отношения. Тогда как в Армении, как видим, имеют место акты вандализма и юдофобии. Но на все эти факты упорно не хочет обращать внимания Франция.

Более того, в Армению в качестве инструкторов направляются бывшие и нынешние военнослужащие (в основном армянского происхождения) французской армии, сотрудники французских спецслужб. В то же время АСАЛА реабилитируется на территории Франции. Причем, все это происходит под патронажем французских спецслужб, в частности французской разведки. Есть информация о том, что для будущих армянских террористов проводится террористическая подготовка в специальных французских школах.

И это - несмотря на террор, учиненный в 70-80-ые годы прошлого века армянскими террористами! Они, напомню, устраивали теракты в различных городах Франции. Один только теракт в аэропорту Орли чего стоит! Он имел место 15 июля 1983 года, когда начинённый взрывчаткой большой чемодан взорвался перед стойкой Турецких авиалиний в аэропорту Орли в Париже. Четыре человека были убиты на месте.Всего же, в конечном итоге, 8 человек погибли и 55 человек были ранены.

Чем все это закончилось? Французским позором. В международной прессе появились сообщения о секретном соглашении между правительством Франции и армянскими террористами, заключённом в январе 1982 года, согласно которому французские власти должны были оказывать давление на Турцию в вопросе мифического "геноцида армян", а также дать армянским террористам возможность беспрепятственно пользоваться французскими аэропортами в обмен на обязательство не совершать терактов на территории Франции.

Согласно этому соглашению, арестованные в 1981 году за нападение на турецкое посольство четыре армянских террориста получили мягкие приговоры, а находившийся в заключении один из лидеров АСАЛА Монте Мелконян был освобождён. Он, в итоге, всплыл в Карабахе и принял участие в убийствах мирного азербайджанского населения. Вот таким был французский позор. Вот поэтому официальный Париж, по сей день следуя тому постыдному сговору с армянскими террористами, пытается оказать давление на Азербайджан и защищает Армению, в которой совершаются чудовищные преступления, в которой процветает юдофобия и азербайджанофобия.

Совершенно очевидно, что Франция была заинтересована в существовании карабахской хунты на азербайджанской земле. Париж вовсю содействовал проекту под названием "второе армянское государство". Он руководствуется политикой "крестовых походов", осознанно выпячивая религиозный фактор, как "довод" в поддержку РА.

Более того, органы разведки и безопасности РА полностью переданы под кураторство Франции. Идет процесс милитаризации Армении со стороны Парижа. АСАЛА возрождается - радикальные армяне во Франции проходят обучение, вербуются из армянской общины Ливана. Франция готовит Армению к долгосрочной террористической войне, особенно к терроризму против Азербайджана. Место ли стране, которая проводит такую политику поддержки международного терроризма в Совете Безопасности ООН, в ряду "цивилизованных" государств мира? Нет, конечно. Нынешнее руководство Франции поставило эту страну в один ряд с государствами-спонсорами терроризма.