Согласно плану совместных действий, подписанному между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Казахстан, продолжаются совместные тактические учения "Хазри-2023" с участием кораблей и военнослужащих ВМС обеих стран.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом в районах проведения учений военных кораблей был отработан ряд задач во взаимодействии с другими видами войск. На совместных тактических учениях "Хазри-2023" военные моряки обеих стран демонстрируют высокий профессионализм. Отметим, что в учениях, которые продлятся до 8 октября, в качестве наблюдателей принимает участие делегация ВМС Исламской Республики Иран",- сообщили в ведомстве.