В посольстве прокомментировали информацию об обмане азербайджанских дипломатов в Турции

В посольстве Азербайджана в Турции прокомментировали информацию об обмане азербайджанских дипломатов в этой стране, передает в среду Day.Az.

В турецких СМИ появилась информация о том, что три азербайджанских дипломата были обмануты мошенником, который присвоил их средства на сумму 350 тыс. долларов.

"Такой случай действительно произошел. Но указанные дипломаты не имеют никакого отношения к посольству или Генеральному консульству Азербайджанской Республики в Турецкой Республике. Они были сотрудниками международных организаций в Турции. Несколько лет назад упомянутые дипломаты решили сделать финансовые вложения по своей личной инициативе, не имеющей отношения к работе международной организации, в которой они работают. Они потеряли часть суммы, о которой сообщалось в новостях", - сказали в диппредставительстве.

Как отмечается, в настоящее время на основании иска указанных лиц вопрос взят под контроль соответствующими правоохранительными органами и судом Турции, ведется разбирательство.

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