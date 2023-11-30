Джейхун Байрамов встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

30 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумой.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с Азербайджаном в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ и основные вопросы, стоящие на повестке дня, текущая ситуация в регионе, возможный вклад Парламентской ассамблеи ОБСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!