Зангилан занял особое место в сердце Якуба Корейбы

Зангилан - это абсолютно уникальное место.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам польский политолог, кандидат политических наук Якуб Корейба по итогам визита в Зангилан.

"Зангилан - это абсолютно уникальное место, и побывать в Зангилане было важно каждому из экспертов, которые приехали на конференцию. Туда приехали люди абсолютно из разных стран, 60 экспертов из 30 стран, в том числе из Индии, Аргентины, Америки. В Зангилане, и в целом на освобожденных территориях Азербайджана, происходят очень важные события не только в масштабе Азербайджана, но и с точки зрения международного права, которое 30 лет нарушалось. Это важно с точки зрения порядка в мировых отношениях", - отметил он.

По его словам, мир полон конфликтов, беженцев, изгнаний, и множества всяких вещей, из-за которых мир кажется ужасным.

"А тут произошло что-то в рамках другой динамики, плохое было отброшено, и оказалось что хорошее в этом мире тоже возможно. Азербайджан показал, что можно сломать негативные тренды, и задать новые, позитивные. Опыт Азербайджана показывает, что даже самые сложные проблемы можно решить при помощи политической воли, и мы видим ее у Президента Ильхама Алиева. Я, как политолог, считаю важным и стратегическое терпение. Оно нужно для того, чтобы подобрать правильный момент. Мы видим как страны совершают ошибки. А Азербайджан смог действовать правильно и в нужный момент", - добавил он.

Отметим, что 5 декабря состоялся визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров в Зангилан.

Они приняли участие в форуме "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы". В состав делегации вошли 60 представителей из 30 стран.

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