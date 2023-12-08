О чем думает Франция, поставляя вооружение в Армению?

Как уже сообщалось, Франция недавно согласилась продать Армении систему противовоздушной обороны Thales GM 200. Кроме того, две страны подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Париж в будущем продаст Еревану систему ПВО малой дальности Mistral. Армения, однако, уже имеет совместную с Россией систему ПВО. Договоренность об этом была достигнута в 2015 году, а в 2016 году армянский парламент ратифицировал соглашение.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье научного сотрудника канадского Института глобальных отношений Роберта Катлера, опубликованной в канадском мозговом центре Geopolitical monitor.

"Возникает резонный вопрос, почему член НАТО продает передовые технологии члену возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Контроль России над ПВО Армении позволяет предположить, что российские военные внимательно изучат эту технологию и, возможно, даже присвоят ее. Это также повышает вероятность того, что система попадет в руки Ирана - союзника Армении.

Невольно задаёшься вопросом: "О чем же думает Франция?". На самом деле история французской дипломатии проливает свет на ситуацию, которая имеет мало общего с Арменией и всецело связана с многовековыми дипломатическими конфликтами и соперничеством Парижа с Анкарой - с одной стороны, и Лондоном - с другой", - пишет автор статьи.

Дипломатическое соперничество Франции с Британией

Историческое геополитическое соперничество Франции с Великобританией является недооцененной движущей силой на Южном Кавказе. Жёсткая конкуренция на нескольких континентах ознаменовала противостояние двух империй. Несмотря на то, что сегодня обе страны являются союзниками по НАТО, дипломатия Парижа по-прежнему пропитана чувством глубоко укоренившегося соперничества с Лондоном.

В результате битвы при Плесси в 1757 году британская Ост-Индская компания нанесла сокрушительное поражение французам, что открыло путь к британскому господству на Индийском субконтиненте. Битва при Квебеке в 1759 году ознаменовала конец "Новой Франции" и приход Британии к владычеству в Северной Америке. В Юго-Восточной Азии обе державы стремились расширить свое влияние за счет торговли и контроля территорий: британцы создали опорные пункты в Сингапуре и Малайзии, а французы сосредоточились на Индокитае.

Синдром Фашода заставляет Францию геополитически противостоять Британии в тех регионах, где она чувствует британское влияние. Этот синдром был назван так в честь инцидента в Фашоде - конфликта между британцами и французами за господство в Африке, который обернулся для последних крупным дипломатическим поражением и унижением нации.

Участие Парижа в делах Еревана также является проявлением синдрома Фашода. Французы, неспособные затмить сильное экономическое и политическое влияние Великобритании на Южном Кавказе, стремятся обеспечить свое присутствие в Армении. Официальный Ереван, напротив, хочет верить, что намерения Парижа в регионе обусловлены искренней обеспокоенностью, а не стратегическим соперничеством с Лондоном.

Французско-турецкое дипломатическое соперничество

С XVI по XIX века Османская империя и Франция были доминирующими силами в Средиземноморье. Поначалу они создавали союзы против общих противников, но со временем колониальные амбиции Парижа стали противоречить интересам османов в Северной Африке и Восточном Средиземноморье.

Ослабление Османской империи на протяжении XIX века привело к усилению французской колонизации континента, например: Алжир стал колонией Франции с 1830 года, Тунис - с 1881 года, Марокко - с 1912 года.

В 1916 году соглашение Сайкса-Пико разделило большую часть Ближнего Востока, контролируемого Османской империей, между Великобританией и Францией. Париж получил контроль над значительной частью Леванта, включая территории современных Ливана и Сирии.

В последние годы геополитический ландшафт изменился, поскольку Турция стремится восстановить свое влияние в регионах, которые когда-то были частью Османской империи. Франция, тем временем, продолжает сохранять значительные политические и экономические интересы в Средиземноморье и Северной Африке. Ее действия в Армении отражают давнюю враждебность к Турции.

Сейчас к исторической основе противоречий между французами и турками добавился экономический элемент. Это взаимное противостояние их стратегий развития энергетики. Через Армению Франция придумала способ добавить Южный Кавказ в список антитурецких кампаний. И для этого она использует военные поставки, а не инвестиции в энергетику.

Франция и Армения сегодня

Укрепление связей Франции с Арменией в сфере безопасности значительно расходится с политикой НАТО и ЕС, особенно учитывая укоренившиеся отношения с Россией и Ираном. Идея о том, что Ереван может покинуть сферу интересов Москвы, в последнее время получила определенную популярность. Однако Армения является одним из основателей ОДКБ. Несмотря на отсутствие премьер-министра Никола Пашиняна на саммите ОДКБ в ноябре 2023 года, Ереван не инициировал никакого юридического процесса по выходу из организации.

Если Армения действительно хочет переориентироваться на Запад, то ей придется разорвать отношения с Россией и Ираном; в противном случае все, что здесь происходит, - это пиар. Действительно, её отношения с Москвой укреплялись на протяжении трех десятилетий и вряд ли ограничиваются членством в ОДКБ. Эти связи включают экономическую зависимость через членство в Евразийском экономическом союзе, а также доминирование российских государственных компаний в экономике Армении, в частности, в транспортном, энергетическом и банковском секторах.

Некоторые западные наблюдатели предполагают, что Армения может вступить в НАТО и ЕС. Эта точка зрения игнорирует российскую военную базу в Гюмри с 3 000 российских солдат, а также авиабазу с боевыми вертолетами в аэропорту Эребуни в пяти милях от центра Еревана.

Более того, соглашение о размещении российских войск в Армении действует до 2044 года, и, по его условиям, ни одна из сторон не имеет права отказаться от него в одностороннем порядке. Таким образом, идея вестернизации Армении не имеет оснований.

Заключение

Недавние военные поставки Франции в Армению, помимо политической игры в пользу влиятельной армянской диаспоры, направлены не столько на укрепление стабильности на Южном Кавказе, сколько на конкуренцию и провоцирование давних дипломатических соперников - Турции и Великобритании. Имея плацдарм в Ереване, Париж также может помешать армяно-азербайджанскому примирению. Это вполне в духе традиционной французской дипломатии, которую мне однажды объяснил эксперт по международным отношениям Пьер Аснер: "Когда Франция видит, что другие страны стремятся к взаимному сотрудничеству между собой, она ищет способы создать препятствия; Франция может сблизиться с одной из них, одновременно отдаляя ее от другой", - резюмировал Роберт Катлер.