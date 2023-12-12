Сила лидерства Гейдара Алиева обеспечила политическую стабильность в Азербайджане

Гейдар Алиев своей политической волей, мудростью и авторитетом среди народа смог обеспечить политическую стабильность в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend директор Института политических исследований Сергей Марков.

Он отметил, что Гейдар Алиев является выдающимся государственным деятелем Азербайджана и мирового уровня, успешно решившим множество ключевых задач.

"Первую задачу Гейдар Алиев решил в советское время, создав экономическую и во многом культурную основу для будущего независимого Азербайджана. Используя законы и политические практики своего времени, он сумел максимально задействовать ресурсы Советского Союза, обеспечив экономический рост страны. Таким образом, была создана индустриальная база для будущей экономики Азербайджана и масштабных проектов в нефтегазовом секторе страны", - сказал российский политолог.

Он упомянул, что вторая значительная историческая задача была решена Гейдаром Алиевым в период независимости Азербайджана.

"Это был настоящий подвиг, поскольку Гейдар Алиев смог предотвратить разворачивавшуюся гражданскую войну в Азербайджане. Постепенно страна погружалась в вихрь гражданского конфликта из-за радикальной и непрофессиональной деятельности. Гейдар Алиев, своей политической волей, мудростью и авторитетом среди народа, сумел предотвратить войну и установить стабильное правительство", - подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что общенациональный лидер на основе опыта других стран, прежде всего Турции и России также создал современные на то время государственные институты, а также заложил основы нефтегазового сектора страны.

"Контракт века - настоящее чудо. Гейдару Алиеву удалось привлечь западные корпорации к инвестициям для быстрого развития, а также внедрения технологий. При этом практически все доходы от добычи нефти и газа направляются в бюджет Азербайджана. Как ему удалось достичь этого, остается некоторой управленческой загадкой, но в результате была создана прочная финансово-экономическая база для экономического, социального и военного развития Азербайджана. Именно деньги, поступающие от нефтегазового сектора, послужили основой для развития армии, которая обеспечила освобождение Карабахского региона и его полного воссоединения с Азербайджаном", - сказал он.

Макров заявил, что он очень рад тому, что у него была возможность встретиться лично с Гейдаром Алиевым.

"Безусловно, это был человек, от которого исходила огромная сила. Он был мощным политическим лидером. Можно сказать, что над ним всегда витало зарево истории. Он создавал историю как в советские времена, так и в эпоху независимого Азербайджана", - заключил он.

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