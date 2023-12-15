Спикер парламента Азербайджана встретилась с главой МИД Марокко

15 декабря в рамках официального визита в Королевство Марокко председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Насером Бурита.

Как сообщили Day.Az в пятницу в парламенте Азербайджана, министр Насер Бурита отметил, что Азербайджан является братской страной для Марокко, и отметил динамичное развитие связей между нашими странами.

По его словам, и Марокко, и Азербайджан - важные акторы в своих регионах, и Марокко рассматривает Азербайджан как важного партнера в регионе.

На встрече было отмечено, что наши страны всегда оказывают друг другу взаимную поддержку в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Министр поздравил по случаю обеспечения Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сказав, что наши народы разделяют схожие ценности, отметила, что Азербайджан и Марокко являются братскими странами, и подчеркнула важность развития всестороннего партнерства.

Министр Насер Бурита сказал, что в следующем году исполняется 30 лет с визита великого лидера Гейдара Алиева в Королевство Марокко и встречи с Королем Марокко Хасаном II. В связи с этим знаменательным историческим событием он выразил намерение дальнейшего укрепления азербайджано-марокканских отношений. Министр также отметил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Спикер Сахиба Гафарова проинформировала о глобальных инициативах нашей страны в качестве председателя Движения. Она подчеркнула активное участие парламента Марокко в работе Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Спикер сказала, что экономические отношения являются одним из основных компонентов двусторонних отношений между странами. В этом смысле было затронуто значение деятельности Межправительственной комиссии.

Председатель Милли Меджлиса отметила важность расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений. Она поделилась мыслями о развитии связей между нашими странами в ряде сфер.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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