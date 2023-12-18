В 1996 году Армения подверглась беспрецедентному дипломатическому удару.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время церемонии открытия Недели дипломатии, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Министр отметил, что великий лидер Гейдар Алиев всегда хотел решить вопрос оккупации азербайджанских земель и, тем самым, восстановить историческую справедливость.

"Мечтой великого лидера и каждого азербайджанца было восстановление нашей территориальной целостности. Это желание сбылось. Приоритетным вопросом, стоящим перед нашей страной в настоящее время, является восстановление, возрождение освобожденных от оккупации территорий. С большой гордостью изо дня в день мы видим возвращение наших граждан на их родные земли.

В качестве доказательства растущего авторитета нашей страны на международной арене, можно указать, во-первых, на председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. 120 стран единогласно решили продлить председательство Азербайджана еще на один год. Во-вторых, решение о проведении COP29 в Азербайджане является ярким примером доверия к нашей стране", - добавил Д.Байрамов.

Отметим, что в Университете АДА в Баку проходит церемония открытия Недели дипломатии, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

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