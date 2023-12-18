В Абшеронском районе найдены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о боеприпасах, найденных в поселке Мехтиабад Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к месту была привлечена группа быстрого по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе осмотра места были обнаружены годные для боевого применения 2 ручные гранаты РГО, 2 взрывчатки УДЗ, 12 снарядов разного калибра и 1 дымовая граната РДГ.
Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.
Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.
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