В Абшеронском районе найдены боеприпасы

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о боеприпасах, найденных в поселке Мехтиабад Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к месту была привлечена группа быстрого по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра места были обнаружены годные для боевого применения 2 ручные гранаты РГО, 2 взрывчатки УДЗ, 12 снарядов разного калибра и 1 дымовая граната РДГ.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.

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