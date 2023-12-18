В Москве проходит заседание Совета глав правительств СНГ

В Москве проходит заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает в понедельник Day.Az, во встрече также принимает участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, находящийся с 16 декабря с рабочим визитом в Российской Федерации.

Заседание проходит в центре ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Перед началом заседания премьер-министры стран СНГ ознакомились с международным выставочным форумом "Россия", открывшимся в выставочном центре ВДНХ

На выставочном форуме демонстрируется путь развития регионов России, новые технологии производства страны.

На заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств также запланировано выступление премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

В рамках заседания пройдет обсуждение развития отношений внутри СНГ, гуманитарных вопросов, итогов прошлого года и дальнейших планов.

Отметим, что в 2023 году председателем СНГ является Кыргызская Республика, а с 2024 года председательство переходит к Российской Федерации.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и в этот раз не участвует в мероприятии СНГ. Армению на заседании представляет заместитель премьер-министра Мгер Григорян.

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