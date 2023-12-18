https://news.day.az/politics/1623032.html III игры стран СНГ в Гяндже будут способствовать дальнейшему развитию гуманитарного взаимодействия – Али Асадов
III игры стран СНГ в Гяндже будут способствовать дальнейшему развитию гуманитарного взаимодействия – Али Асадов
III игры стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Гяндже, будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств в Москве.
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