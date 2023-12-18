Автор: Байрам Эльшадов

Русская редакция Forbes, рекламируя террориста Рубена Варданяна, пытается выставить его филантропом, образцовым гражданином и примером для подражания. Суть "статьи" сводится к тому, что Варданян за свою жизнь потратил сотни миллионов на "развитие армянского мира". Конечно, о беспристрастной журналистике речи не идет, так как вся информация была любезно предоставлена каким-то варданяновским фондом, что явно указывает на заказной характер публикации и за нее получены немалые деньги. Но Варданян далеко не ангел, а самый настоящий преступник, который нарушил множество законов. И делал это многие годы.

При этом русская редакция Forbes не стала задумываться о том, как Варданян разбогател. А ведь история его успеха показала бы, что он не так чист как преподносит это издание. К примеру, издание могло бы поискать информацию в открытых источниках о том, что с помощью криминальных схем и связей Варданяна с 2006 по 2013 годы было отмыто и выведено из России около 9 миллиардов долларов США. Расследование получило название "Тройка ландромат" и провести его стало возможным благодаря тому, что в руки журналистов попало около 60 тысяч секретных документов, которые утекли из литовского банка Ukio, закрытого в 2013 году.

Или же русская редакция Forbes могла бы вспомнить другой не менее интересный эпизод. Было известно, что грязная бизнес-схема по отмыванию нелегальных доходов основывалась на создании и использовании подставных компаний. Этими компаниями "руководили" люди, которые даже не знали о своем положении в грязном бизнесе Варданяна. Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках организаторов "ландромата", а их подписи на документах были попросту сфальсифицированы.

Но есть и еще более любопытный момент. Варданян отказался от российского гражданства, чтобы избежать санкций, и оказался в Карабахе. И с 2022 по 2023 год его состояние увеличилось, ориентировачно, на 100 миллионов долларов США. Так почему же Forbes не поинтересовался как он зарабатывал в Карабахе? А ведь Варданян незаконно добывал и вывозил азербайджанское золото.

Очевидно, что редакция получила солидную компенсанцию за то, что попыталась разрекламировать Варданяна. Но такая "однобокая" и поверхностная статья бросает тень на имидж издания, который Forbes так стремится поддержать.

Но тут приходится задуматься о вопросе этики. Насколько этично и законно рекламировать преступника и пытаться обелить его репутацию? Особенно учитывая то, что существует множество фактов, указывающих на то, что преступления Варданяна являются не только политическими, но и экономическими.

Но все эти рекламные акции ничего не изменят для Варданяна. За каждое решение необходимо нести ответственность. Закон суров, но Варданян сам принимал все свои решения, которые и сделали его преступником.