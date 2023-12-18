Источник: Агентство международной информации Trend

Антисемитизм в Армении в течение последнего года все больше набирает обороты. Все мы стали свидетелями многочисленных антисемитских инцидентов в этой стране. Что наиболее беспокоит, так это то, что большая часть этих инцидентов была полностью проигнорирована официальным Ереваном. Кроме того, уровень ненависти и антиизраильских и антиеврейских настроений в армянском сегменте социальных сетей значительно возрос за последнее время, особенно с начала конфликта в Газе.

С сентября 2023 года единственная синагога в Армении стала объектом трех попыток поджога. Структура, стоящая за двумя последними попытками поджога, "Армянская секретная армия освобождения Армении" (АСАЛА), признанная террористической организацией, угрожала нападениями на раввинов и израильтян по всему миру. При этом местные службы безопасности ничего не сделали для защиты синагоги, власти утверждали, что АСАЛА больше не существует, поскольку она якобы была расформирована.

4 октября этой организацией было совершена очередная варварская атака на синагогу в Ереване. Армянские террористы заявили, что "скоро будут еще более смелые операции".

"Евреи являются заклятыми врагами армянского государства и армянского народа. Это предупреждение: наша успешная операция 3 октября в Ереване - это только начало. Каждый раввин будет в поле нашего зрения", - заявила террористическая организация.

Отмечалось, что последнюю попытку поджога синагоги совершили некие неустановленные лица, прибывшие в Армению из России и покинувшие страну в тот же день. Никаких доказательств тому предоставлено не было, и не предпринималось никаких попыток поймать преступников, вероятно, потому, что лидеры АСАЛА, воевавшие против Израиля в Ливане в 1980-х годах вместе с палестинскими террористами, считаются армянскими национальными героями.

Антисемитизм в Армении не ограничивается этим. Владимир Погосян, бывший советник начальника штаба вооруженных сил Армении и помощник бывшего главного советника президента Армении по вопросам национальной безопасности, высказал антисемитские взгляды, заявив, что будет поддерживать ХАМАС и "Хезболлу" в преследовании евреев. Погосян, известный "эксперт по национальной безопасности" в Армении, заявил: "Я отрицаю Холокост" и добавил: "Евреи являются деструктивными элементами, не имеющими права на пребывание на этой земле".

Ранее в этом году так называемый "первый командующий силами обороны" бывшего незаконного армянского сепаратистского режима в Карабахе Аркадий Карапетян заявил, что Израиль якобы испытывал свое оружие на карабахских армянах "руками Азербайджана". Многие армянские СМИ, как в самой Армении, так и за ее пределами, поддерживают эту точку зрения. Англоязычное издание Armenian Weekly утверждало, что Баку и Тель-Авив "совместно работают" над так называемой "этнической чисткой" армян в Карабахе.

Эта антисемитская среда, сложившаяся в Армении за последний год, была упомянута израильским министерством по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом в своих официальных отчетах, а последний из них был опубликован 25 сентября 2023 года.

В своем документе министерство по делам диаспоры указало, что армяне продолжают использовать тему Холокоста в пропагандистских целях, сравнивая массовые убийства евреев во время Второй мировой войны с "ситуацией в Карабахе". Кадры освобождения еврейских заключенных из концентрационного лагеря Дахау в 1945 году используются при попытке провести сравнение между жизнью евреев во время Холокоста и жизнью армян в Карабахе. Согласно документу, "в социальных сетях Армении продолжают обвинять Израиль и евреев в поддержке Азербайджана, используя при этом антисемитские мотивы".

Ранее в том же месяце министерство по делам диаспоры отметило, что когда известная еврейская организация "Раввинский центр в Европе" обратилась к армянским официальным лицам с просьбой прекратить использование Холокоста в пропагандистских целях, "в социальных сетях Армении наблюдался заметный рост антисемитской риторики, которая включала призывы к насильственным действиям против евреев".

Это были лишь несколько примеров армянского антисемитизма за последний год. Еще много случаев было задокументировано различными профессиональными средствами массовой информации, израильскими правительственными учреждениями и аналитическими центрами, такими как Институт изучения глобального антисемитизма и политики и Центр Бегина-Садата.

Согласно Индексу антисемитизма, опубликованному Антидиффамационной лигой в мае 2014 года, более половины (58 процентов) взрослого населения Армении имели те или иные антисемитские стереотипы. При этом 72 процента респондентов были уверены или не исключали, что евреи обладают слишком большой властью в деловом мире; 68 процентов полагали, что евреи обладают слишком большой властью на международных финансовых рынках; а традиционные обвинения в том, что евреи "контролируют США" и "слишком сильно контролируют глобальные дела" разделяли более половины респондентов по всей стране, в то время как почти 40 процентов считали, что "евреи ответственны за большинство мировых войн".

Согласно опросу 2016 года об антисемитизме, проведенному в 18 европейских странах американским исследовательским центром Pew Research Center, 32 процента армянских респондентов не были бы готовы принять евреев в качестве сограждан - самый высокий процент среди всех изученных в исследовании стран. Только 18 процентов армянских респондентов были готовы принять евреев в качестве членов своей семьи.

Армения в течение десятилетий поддерживает враждебные чувства к другим народам, что выражается не только в тюркофобии и азербайджанофобии, но и в проявлении антисемитских настроений.

Несмотря на то, что уже прошла четверть XXI века, и в мировом сообществе стали уважать различия и учитывать точки зрения друг друга, в моноэтнической стране, которой является Армения, до сих пор сохраняются неонацистские и антисемитские тенденции, имеющие исторические корни. В результате Армения сегодня выделяется в мире как страна с наибольшим числом антисемитских призывов.