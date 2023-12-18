В школе в Ходжавенде обнаружено взрывное устройство-ловушка.

Как передает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Агентства Азербайджана по разминированию.

Согласно информации, во время операций по разминированию, проводимых сотрудниками Агентства, в одном из классов школы была обнаружена ручная граната Ф-1, приведенная в боевое состояние, она была прикреплена к стулу и дверной ручке для взрыва при открытии двери. Еще одна граната Ф-1 была установлена под письменным столом, чтобы вызвать более масштабный взрыв.

Отметим, что в ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях, неоднократно обнаруживались мины-ловушки, импровизированные взрывные устройства, установленные покинувшими территорию армянами с целью причинения вреда мирному населению.

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