https://news.day.az/politics/1623112.html Сколько мин было обнаружено за прошедшую неделю на освобожденных территориях?
Сколько мин было обнаружено за прошедшую неделю на освобожденных территориях?
Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало еженедельный отчет об операциях по разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.
Как сообщили в понедельник Day.Az в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 11 по 17 декабря в Тертере, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 22 противопехотные и 17 противотанковых мин, а также 234 неразорвавшихся боеприпаса.
За неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория в 326,6 гектара.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре