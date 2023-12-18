В парламенте Азербайджана прошли обсуждения с представителями БДИПЧ ОБСЕ

18 декабря первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли встретился с находящимися с визитом в Азербайджане представителями миссии ОБСЕ по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) Мартиной Баркер Чиганиковой и Гораном Петровым.

Как сообщили Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, первый вице-спикер, поприветствовав гостей, проинформировал их о политическом климате в стране, недавно принятых законах "О медиа" и "О политических партиях".

Гусейнли отметил, что проведение внеочередных президентских выборов является исторической необходимостью. Он подчеркнул, что Избирательный кодекс в Азербайджане был принят более 20 лет назад, и за прошедшие годы он был усовершенствован, а также отметил соблюдение рекомендаций БДИПЧ, и то, что действующий Избирательный кодекс в полной мере позволяет проведение в стране свободных, справедливых и прозрачных выборов. Гусейнли добавил, что впервые выборы пройдут на всей суверенной территории независимого Азербайджана.

Выразив признательность за встречу, представитель миссии ОБСЕ/БДИПЧ Горан Петров отметил, что визит нацелен на подготовку отчета после ознакомления с предвыборной ситуацией и избирательной средой.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли проинформировал о вопросах, касающихся избирательного процесса и законодательства, представляющих интерес для представителей миссии ОБСЕ/БДИПЧ по оценке потребностей.

В этот же день члены политических партий, представленных в Милли Меджлисе, встретились с представителями миссии ОБСЕ/БДИПЧ по оценке потребностей Мартиной Баркер Чиганиковой и Гораном Петровым. Во встрече участвовали представители политических партий - заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета парламента по общественным объединениям и религиозным организациям, член партии "Гражданская солидарность" Фазаил Ибрагимли, член партии "Ени Азербайджан" Хикмет Мамедов, председатель партии "Гражданская солидарность" Сабир Рустамханлы, председатель партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, председатель партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев, председатель Партии Национального фронта Рази Нуруллаев, председатель Партии демократических реформ Азербайджана Асим Моллазаде, председатель Партии демократического просвещения Азербайджана Эльшан Мусаев, член партии "Республиканская альтернатива" Эркин Гадирли и председатель партии "Вахдат" Таир Керимли, которые отметили, что впервые, после 44-дневной войны, положившей конец почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель, внеочередные президентские выборы, которые состоятся в следующем году, пройдут на всей территории Азербайджана. Было отмечено, что кандидатуры участвующих во встрече председателей партий - Гудрата Гасангулиева, Фазиля Мустафы и Рази Нуруллаева выдвинуты для участия в предстоящих внеочередных президентских выборах.

Отвечая на вопросы представителей миссии ОБСЕ/БДИПЧ по оценке потребностей о внеочередных президентских выборах в Азербайджане, депутаты отметили, что объявление внеочередных президентских выборов соответствует Конституции Азербайджанской Республики, проинформировали о подготовке к избирательному процессу, агитационной кампании, регистрации кандидатов, а также о создании избирательных округов и участков, охватывающих освобожденные территории.

В завершение встречи заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Фазаил Ибрагимли выразил уверенность в свободном, справедливом и прозрачном проведении выборов.

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