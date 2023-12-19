Рубика короновали: как Forbes делает из Варданяна Папу римского

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как издание Forbes делает из Рубена Варданяна Папу римского

Day.Az представляет публикацию:

В российском Forbes разразились слезливым материалом с тоской по Рубику Варданяну. Мол, весь он из себя меценат, потратил более 700 млн долларов на благотворительность и разные проекты для армянской молодежи - а злые азербайджанцы упекли его за решетку практически ни за что. Святой! Еще чуть-чуть - и можно Папой римским делать.

Если верить Forbes, Варданян потратил $700 млн на проекты в Армении и еще $8 млн - на проекты в Карабахе.

Ребята из Forbes, вот вам вопрос на засыпку: а что мешало Варданяну НЕ ЛЕЗТЬ В КАРАБАХ, и дальше заниматься своими проектами для армян? Открывал бы школы, инвестировал в стартапы, все как обычно.

Но нет, Рубик решил заняться политикой. И нет ничего неожиданного в том, что в итоге политика занялась им. И оказался ваш армянский Папа не в Ватикане, а в бакинском СИЗО. Заслужил.

Автор рисунка - HSF