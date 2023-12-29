Министру культуры Франции

Автор: Байрам Эльшадов

Франция никак не может смириться с тем, что национальная политика в отношении Азербайджана провалилась с треском. Париж продолжает цепляться за каждую возможность для того, чтобы еще больше антагонизировать отношения с Азербайджаном. При этом ключевые французские политики продолжают опускаться все ниже и ниже, чтобы добиться расположения Армении. Складывается чувство, что они получают удовлетворение от того, что пресмыкаются перед армянами. И это все делается на фоне двуличности Франции, которая сама далеко не образец для подражания.

Членство в клубе азербайджанофобов возобновила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак, которая любезно приняла армянского посла и некоторых культурных деятелей Франции на конференции, которую решили назвать "научной". Конечно, ни о какой научности речи идти и не могло, хотя бы потому, что повторение пропагандистских тезисов и разговоры о дружбе французского и армянского народов не имеют никакого отношения к науке. Да и большой вопрос - насколько дружны народы. Тут можно вести серьезную дискуссию, учитывая, что токсичность армянской диаспоры изрядно надоела рядовым французам, да и правительство Макрона принесло столько бед, что им сейчас не до Армении.

А вот политикам, таким как нынешний министр культуры Франции, такая большая дружба интересна. Ведь чем больше "дружба", тем больший объем средств оседает в их карманах. А это самый большой мотиватор для проармянских французских политиков.

Министр культуры Франции, конечно, может думать, что использовать культуру в качестве оружия - хорошая идея. Она может говорить о каком-то "культурном наследии" в Карабахе. Но единственным "культурным наследием", которое оставили армяне в Карабахе, стало разрушение и страдание.

Французам должно быть хорошо известно такое "наследие". Ведь это было излюбленное занятие французских лидеров и различных политиков на протяжении многих веков. Интересно было бы спросить у министра о мерах, которые предпринимала Франция для защиты культурного наследия в своих колониях. Уверен, ей будет что рассказать о том, какими методами французы стирали местную самоидентичность и искореняли местные языки, насильно прививая французский язык в качестве основного метода общения.

Или может французский министр расскажет о том, как французы устроили геноцид алжирцам, убив около миллиона людей, когда общее население Алжира составляло 3 миллиона.

Абдул-Малак должна навести порядок в своем доме, а не учить других как жить. Слишком много ошибок прошлого должна исправить Франция в Африке и других заморских территориях, прежде чем Париж получит моральное право давать кому-либо рекомендации и обращаться с бесполезными призывами.

Мы понимаем, что надо зарабатывать деньги. Каждый делает это по-своему. Кто-то идет на работу и честным трудом зарабатывает на пропитание, как большинство французов. А кто-то, как министр культуры Франции, бескультурно пресмыкается перед другими, надеясь на очередную подачку.