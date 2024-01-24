Искусство демарша: Азербайджан громко хлопнул дверью в ПАСЕ

Автор: Акпер Гасанов

Во-первых, это было красиво. Азербайджанская делегация приостановила свое участие в деятельности ПАСЕ - в знак протеста против двойных стандартов в отношении нашей страны. Проще говоря, дожидаться окончания всего этого дешевого спектакля, в ходе которого нашу страну пытались выставить без вины виноватой, наша делегация в ,ПАСЕ не стала. И это- блестящий пример того, как можно и нужно громко хлопать дверью.

Тут все предельно просто. Азербайджан стал жертвой целенаправленной травли. С теми, кто не готов тебя слышать и слушать, кто игнорирует все писаные и неписаные правила , международное право, мораль и нравственность - с ними просто не о чем говорить. Это будет бесполезная трата времени.Стало быть, нужно указать всем тем, кто пытался , пытается и будет в будущем пытаться обесценить нашу Победу, что их попытки тщетны.

Да, именно так. Азербайджан пожертвовал слишком многим во имя восстановления своей территориальной целостности. Это были почти три десятилетия надежд на то, что так называемое мировое сообщество встанет на сторону того, чьи права были нарушены. На сторону того, чью землю захватила соседняя страна. На сторону государства, миллион граждан которого стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Мы ждали, что тоже самое мировое сообщество осудит государство, совершившее Геноцид в Ходжалы. Что оно введет санкции против государства-агрессора, государства-оккупанта. Что оно проявит уважение к резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых черным по белому было прописано требование о выводе всех армянских вооруженных формирований с наших земель.

Но этого не произошло. Против Армении никто не вводил санкций. В том числе и в ПАСЕ, которая также принимала резолюции, в которых говорилось об уважении к территориальной целостности Азербайджана и в которой содержалось требование о выводе армянских вооруженных формирований с нашей земли.Проще говоря, в ПАСЕ позволили проявить уважение к ПАСЕ. И что мы видим в итоге? То, что в ПАСЕ встали на сторону Армении.

Ту самую, чье руководство финансировало и вооружало карабахских сепаратистов как до 44-дневной войны, так и после нее. То самое, которое дало приказ о нанесении ракетных ударов по мирным азербайджанским городам Гяндже, Барде и Мингечауру в ходе 44-дневной войне. В результате этих ударов погибли азербайджанские старики, женщины, дети, но в ПАСЕ не прозвучало предложение отстранить армянскую делегацию от участия в заседаниях данной организации.

Армения до сих пор держит под оккупацией 8 азербайджанских сел, в ее Конституции до сих пор прописаны территориальные претензии к Азербайджану, но всего этого "не видят" в ПАСЕ. Там придумывают лживые "поводы" для очернения нашей страны, для поддержки Армении. И это - позорный прецедент. Потому, что завтра в ПАСЕ могут попробовать осудить Украину за восстановление ее территориальной целостности, за возврат Крыма и Донбасса.

Тоже самое могут выкинуть и с Грузией , если она сумеет вернуть под свой контроль Абхазию и Южную Осетию. Или Молдову, если ей удастся восстановить контроль над Приднестровьем.Но и тут мы можем сказать, что именно Азербайджан, своим демаршем против такого наглого, циничного, аморального поведения в ПАСЕ, продемонстрировал, как нужно себя вести. Никому нельзя позволять обесценивать Победу, во имя которой пролито столько крови и слез.

Азербайджан , за годы своей независимости, проделал путь от поражения в Первой Карабахской Войне и таких ее последствий, как необходимость обустройства миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в условиях очень тяжелой социально-экономической ситуации, к Победе в 44-дневной Войне и статусу экономического лидера всего Южного Кавказа. Азербайджан доказал также многократно противостоял всяческим попыткам давления на нашу страну.

А они были, в том числе и в виде требований о прокладке трубопроводов через территорию Армении, что держала наши земли под оккупацией. Все это оказалось бесполезным. Азербайджан инициировал и реализовал самые грандиозные проекты в регионе вопреки планам ведущих мировых держав. Азербайджан восстановил свою целостность вопреки их планам. И Азербайджан никогда и никому не позволит говорить со страной-победителем на языке ультиматумов.

Этого не получится не у ПАСЕ, не у Европарламента, не у Франции, не у Германии, не у США, не у России. В первую очередь потому, что на нашей стороне правда и справедливость. Торжества которых наша страна добилась благодаря стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который всегда отстаивал интересы нашей страны, нашего народа и потому всегда опирался на его безграничную любовь и всеобщую поддержку.И противостоять этой силе не может никто.