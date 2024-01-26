Кто они, нацелившиеся на Азербайджан - депутаты или члены преступной группировки?

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Франция пытается использовать любую возможность, чтобы ударить по Азербайджану. Она попирает принципы справедливости, "заражая" ведущие европейские платформы хаосом, царящим в самой Франции. В частности, официальный Париж не гнушается использования таких институтов, как Парламентская ассамблея Совета Европы, ведущим членом которой он является сегодня, в своих интересах.

Как известно, на фоне существующей в ПАСЕ атмосферы невыносимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии азербайджанская делегация приняла решение приостановить взаимодействие и присутствие в ПАСЕ на неопределенный срок.

На самом деле действия ПАСЕ, которая предпочла не утверждать полномочия азербайджанской делегации, не были для официального Баку чем-то неожиданным. Атмосферой расизма, азербайджанофобии и исламофобии, царящей во французской власти, заразилась и ПАСЕ. Такие несправедливые подходы - обычное дело для Франции, создающей в Баку шпионскую сеть, не прекращающей вооружать Армению всеми возможными способами после Второй Карабахской войны, пытаясь подготовить ее к следующей войне.

В течение почти 20 лет, когда азербайджанская делегация поднимала вопрос о тяжелых последствиях армянской оккупации, мы периодически слышали примерно один и тот же ответ от этой платформы: ПАСЕ не является форматом для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом. А сейчас та же ПАСЕ и те же депутаты говорят обратное и не упускают возможности ужалить Азербайджан.

Потеряет ли от этого Азербайджан? Естественно, нет. Франция ощутит на себе тяжелые последствия этого, так же как получала тяжелые дипломатические удары в ответ на каждые шаги, предпринятые против официального Баку в течение минувших 3 лет.

Все становится еще яснее, если ознакомиться с именами тех, кто принимал решение не утверждать полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ.

1. Николь Дюрантон

Луки-Джеронимо Ришу, помощник и близкий Дюрантон человек, 9 июня 2023 года был арестован. Преступления, в совершении которых он обвиняется, очень серьезные: нападение, насильственные действия, кража, употребление вредных веществ, угроза частной жизни и угроза смертью.

Кто может утверждать, что сенатор не знала о многочисленных преступлениях этого человека? При этом Дюрантон вознамерилась учить уму-разуму Азербайджан.

2. Мариэтта Караманли

Мариэтта Караманли известна злоупотреблением депутатским мандатом. Заместитель мэра города Манш Кристоф Кунил обвинил ее в злоупотреблении полномочиями в преддверии муниципальных выборов 2020 года.

3. Лилиана Танги

Лилиана Танги неофициально покровительствует компании "Com'Publics", которая занимается лоббистской деятельностью. Она даже посещает частные мероприятия "Com'Publics". Компания якобы занимается вопросами агропродукции и переработки отходов. Разве депутат не знает, что ее лоббистская деятельность незаконна?

4. Анн Стамбах-Терренор

21 марта 2023 года Эмма Фурро, парламентский помощник и близкий Анн Стамбах человек, была арестована за участие в беспорядках. Как можно ожидать справедливости по другим вопросам от депутата, который, игнорируя законы, не осуждает нарушение общественного порядка?

5. Эммануэль Фернандес

12 апреля 2022 года, еще до того, как Эммануэль Фернандес был избран депутатом, он вместе с другими активистами попытался помешать выступлению президента Франции Эмманюэля Макрона перед населением в Страсбурге, совершив агрессивные действия и нарушив порядок. Э.Фернандес был удален с места происшествия и задержан силами безопасности.

А после избрания депутатом он кардинально поменял свои взгляды и стал выполнять заказы Елисейского дворца. Кто может гарантировать, что этот человек не выполняет очередной заказ?

6. Жоэль Жиро

Жоэль Жиро со многих трибун заявлял, что является сторонником освобождения от уголовной ответственности за употребление наркотиков. Интересно, был ли этот депутат, поддерживающий легализацию наркотиков и поощряющий их употребление, в ясном сознании, когда голосовал против Азербайджана?

7. Бертран Буи

Достаточно отметить один момент касательно Бертрана Буи, чтобы понять причину его активности в принятии решений против Азербайджана в ПАСЕ: он является членом франко-армянской группы дружбы в Национальной ассамблее Франции, одним из лиц, находящихся под влиянием армянского лобби.

11 декабря 2023 года он провел встречу с председателем парламента Армении в качестве главы французской делегации в ПАСЕ, постоянно лоббирует интересы Армении в ПАСЕ.

8. Изабель Сантьяго

Никто не выбирал ее депутатом. Люк Карвунас отказался от депутатского мандата, поскольку был избран мэром Альфорвилля, и предложил на свое место Изабель Сантьяго. Как итог депутат, "назначенный" по указке проармянски настроенного Люка Карвунаса, будет его марионеткой. То, что имя Изабель Сантьяго было в числе основных имен, стоявших за решением против Азербайджана, нельзя считать совпадением. Она - очередной французский депутат, который выполняет указания армянского лобби.

9. Франк Швабе

В автобиографии Франка Швабенаписано, что он изучал экономику в Оснабрюке и региональное управление, историю, политологию и социологию в Эссене. Однако на самом деле он не получил высшего образования по представленным специальностям, так как не смог завершить программу. Этот факт не упоминается на официальной странице Бундестага. Швабе пытался скрыть мошенничество, "подчистив" страницу в Википедии, но журналисты разоблачили его.

Немецкие депутаты играют одну из ведущих ролей в принятии предвзятых, клеветнических шагов против нашей страны. Одной из ключевых фигур, выдвинувших инициативу касательно неутверждения полномочий азербайджанской делегации, был именно депутат Франк Швабе.

К сожалению, Германия, у которой были такие лидеры, как Ангела Меркель, Герхард Шредер, Гельмут Коль, Конрад Аденаэур, и которая благодаря своей независимой политике вела Европу вперед, сегодня стала игрушкой в руках потерявшей свой авторитет в мире Франции. Под диктовку Франции в ПАСЕ вносятся в повестку дня предвзятые по отношению к Азербайджану вопросы, немецкие депутаты становятся инструментом в руках официального Парижа.

В целом, когда ближе знакомишься с "личностями" ведущих депутатов, принимающих антиазербайджанские решения, то понимаешь, что это сборище скорее пропагандирует преступность, ложь и клевету, как киллер, ожидает приказа об убийстве, и совершенно далеко от понимания того, что означает быть депутатом. Хотя именно Франция пыталась ударить по Азербайджану с трибуны ПАСЕ через этих "депутатов", официальный Париж не должен забывать, что однажды это "оружие" может выстрелить по нему самому.

Стоит напомнить, что решение ПАСЕ ограничить полномочия азербайджанской делегации сроком на один год, было принято на фоне предвзятости и армянского фанатизма. То есть для ПАСЕ тема прав человека в Азербайджане является постоянным предлогом, и организация продолжает через нее отстаивать интересы Армении. Таким образом, ПАСЕ, которая в период карабахского конфликта заявляла, что не является подходящей платформой для решения политических вопросов, теперь по какой-то причине перешла из правовой, парламентской плоскости в политическое русло.